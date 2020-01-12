Банки возобновляют выпуск карточек БЕЛКАРТ. Карту учащегося по-прежнему не оформляют

Источник материала: Tut.by

Банки возобновляют выпуск карточек БЕЛКАРТ. Первым об этом сообщил Белагропромбанк, который с 14 января вновь начинает выпускать эти карточки. Напомним, белорусские банки временно приостановили эмиссию карточек БЕЛКАРТ в связи с тем, что с 1 января все новые карты национальной платежной системы должны выпускаться с чипом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Информируем вас, что с 14 января 2020 года ОАО «Белагропромбанк» начинает выпуск карточек платежной системы БЕЛКАРТ с чипом EMV. Основные преимущества карточек с чипом — повышенный уровень безопасности транзакций и расширенная функциональность, — сказано в новости на сайте Белагропромбанка.

В банке отмечают, что за счет использования пин-кода и криптографических алгоритмов для аутентификации карты пользоваться пластиком с чипом безопаснее, чем с одной лишь магнитной полосой. Секретный ключ чипа, с помощью которого происходит его идентификация, хранится в защищенной памяти. Кроме того, чип меньше подвержен воздействию магнитных полей.

— Карточки БЕЛКАРТ Белагропромбанка также будут поддерживать возможность бесконтактной оплаты, что позволит вам оплачивать товары и услуги одним касанием, — добавляют в банке.

Другие банки пока не сообщали о возобновлении выпуска карточек БЕЛКАРТ.

FINANCE.TUT.BY обратился в Беларусбанк, чтобы уточнить, когда там возобновится выпуск карточек БЕЛКАРТ. В контакт-центре сообщили, что такая информация «в настоящее время не поступала». Пока в банке нельзя открыть и карту учащегося, которая тоже выпускалась на базе БЕЛКАРТ.

— Выпуск карт учащегося будет возобновлен ориентировочно в марте 2020, — сказали в контакт-центре.