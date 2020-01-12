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Банки возобновляют выпуск карточек БЕЛКАРТ. Карту учащегося по-прежнему не оформляют
Источник материала: Tut.by
Банки возобновляют выпуск карточек БЕЛКАРТ. Первым об этом
— Информируем вас, что с 14 января 2020 года ОАО «Белагропромбанк» начинает выпуск карточек платежной системы БЕЛКАРТ с чипом EMV. Основные преимущества карточек с чипом — повышенный уровень безопасности транзакций и расширенная функциональность, — сказано в новости на сайте Белагропромбанка.
В банке отмечают, что за счет использования пин-кода и криптографических алгоритмов для аутентификации карты пользоваться пластиком с чипом безопаснее, чем с одной лишь магнитной полосой. Секретный ключ чипа, с помощью которого происходит его идентификация, хранится в защищенной памяти. Кроме того, чип меньше подвержен воздействию магнитных полей.
— Карточки БЕЛКАРТ Белагропромбанка также будут поддерживать возможность бесконтактной оплаты, что позволит вам оплачивать товары и услуги одним касанием, — добавляют в банке.
Другие банки пока не сообщали о возобновлении выпуска карточек БЕЛКАРТ.
FINANCE.TUT.BY обратился в Беларусбанк, чтобы уточнить, когда там возобновится выпуск карточек БЕЛКАРТ. В контакт-центре сообщили, что такая информация «в настоящее время не поступала». Пока в банке нельзя открыть и карту учащегося, которая тоже выпускалась на базе БЕЛКАРТ.
— Выпуск карт учащегося будет возобновлен ориентировочно в марте 2020, — сказали в контакт-центре.
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Об этом сообщает на своем сайте Белпгропромбанк.
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