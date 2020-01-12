Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в центральном хранилище Национального банка, а также на счетах и депозитах за рубежом. Наличие золотого запаса поддерживает доверие к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику.





Кроме того, в случае необходимости драгоценные металлы могут быть проданы или напрямую использованы в расчётах.