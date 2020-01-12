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Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну

13.01.2020 13:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в центральном хранилище Национального банка, а также на счетах и депозитах за рубежом. Наличие золотого запаса поддерживает доверие к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и  проводить монетарную политику.

Золотой запас Беларуси за 2019-й потяжелел на тонну

Кроме того, в случае необходимости драгоценные металлы могут быть проданы или напрямую использованы в расчётах. 

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Новости Беларуси. Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24...
 
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