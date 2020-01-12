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В Минской области 11-летняя девочка заряжала телефон в ванной и погибла

13.01.2020 13:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минской области 11-летняя девочка заряжала телефон в ванной и погибла
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла 11 января. 11-летняя девочка была в ванной комнате и поставила мобильный телефон на зарядку. По предварительной информации, школьницу ударило током.

В Минской области 11-летняя девочка заряжала телефон в ванной и погибла Пенсионер поливал огород и погиб от удара током

По сведениям Следственного комитета, девочка без признаков жизни была обнаружена отцом. На теле погибшей были повреждения, характерные для электротравмы. Сейчас во всех обстоятельствах гибели школьницы разбираются следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Приоритетная версия случившегося – пренебрежение правилами безопасности.

Представители СК напоминают, что не стоит пользоваться электрическими устройствами, находясь в воде. Также не следует мокрыми руками вставлять вилку в розетку или прикасаться к работающим электроприборам.

 
 
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