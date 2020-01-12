Под Минском пьяный бесправник на Ford влетел в дерево: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с деревом в Минском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла в ночь на 12 января на 8-м километре трассы Сеница — Прилуки — Самохваловичи. Здесь 23-летний водитель Ford Sierra не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два его 18-летних пассажира.





Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем.