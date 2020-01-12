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Под Минском пьяный бесправник на Ford влетел в дерево: пострадали три человека

13.01.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали при столкновении автомобиля с деревом в Минском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла в ночь на 12 января на 8-м километре трассы Сеница — Прилуки — Самохваловичи. Здесь 23-летний водитель Ford Sierra не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два его 18-летних пассажира.


Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем.

 
 
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Авария произошла в ночь на 12 января на 8-м километре трассы Сеница - Прилуки - Самохваловичи.
 
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