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Что может быть полезнее 10 тысяч шагов в день
Источник материала: Tut.by
Любая форма активности лучше, чем ничего, — но интенсивные нагрузки особенно полезны для сердца и мозга.
В эксперименте профессора физической активности и здоровья Университета Шеффилда (Великобритания) Роба Коупленда
В результате эксперимента стало понятно, что короткие интервалы быстрой ходьбы приносят больше пользы и часто легче переносятся, чем попытка попасть в цель 10 тысяч шагов.
Что сделает такие прогулки эффективнее?
Эксперимент Коупленда решили повторить с добавлением музыки. За «быструю ходьбу» приняли ходьбу со скоростью около 100 шагов в минуту. Это как если бы вы шагали в такт трекам типа «Dancing Queen» группы Abba или «Hips Don’t Lie» Шакиры.
В эксперименте BBC и профессора физкультуры и здоровья Университета Ольстера Мари Мерфи участвовало 24 добровольца в возрасте от 25 до 65 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Одним дали шагомеры и попросили делать 10 тысяч шагов в день, — в то время как другой группе предложили быстро ходить в течение 30 минут в день под музыку, которую для них выбрали.
Добровольцам измеряли давление, холестерин и процент жира в организме в начале эксперимента, а затем эти же показатели изучили после пяти недель упражнений.
Профессор Мерфи отметила: «Позитивные изменения были в двух группах, — но у тех, кто быстро ходил под музыку, улучшения были значительнее, чем у тех, кто делал 10 тысяч шагов в день».
У стремящихся сделать 10 тысяч шагов в день снижение жировых отложений в среднем составило 1,8%, а у тех, кто ходил под музыку, — 2,4%. Также у вторых заметнее снизилось давление.
Какой вывод следует сделать из этого?
Включайте свой любимый энергичный трек и выходите на прогулку.
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Поможет ли бодрая музыка сделать тренировки более эффективными? BBC провели эксперимент и посмотрели, как влияет на организм плейлист.
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