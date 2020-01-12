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Что может быть полезнее 10 тысяч шагов в день

13.01.2020 13:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

BBC провела эксперимент, чтобы сравнить пользу от 30 минут быстрой ходьбы в день под энергичную музыку — и стремления достичь цели в 10 тысяч шагов в день. 


Фото: pixabay.com

Любая форма активности лучше, чем ничего, — но интенсивные нагрузки особенно полезны для сердца и мозга.

В отличие от неспешной быстрая прогулка увеличит приток крови к мозгу, а также приведет к высвобождению гормона BDNF (нейротрофический фактор головного мозга). BDNF помогает стимулировать выработку новых клеток мозга, что особенно полезно для пожилых людей. Предполагается, что люди, которые быстро ходят, живут дольше тех, кто предпочитает гулять не спеша.

Большое исследование Британского журнала спортивной медицины, в котором приняло участие более 50 тысяч британцев, показало: те, кто утверждал, что они ходят быстрее, жили в среднем на 24% дольше тех, кто говорил о медленных прогулках. Однако однозначно назвать причину этой закономерности сложно: возможно, люди, которые быстро ходят, изначально более выносливые и здоровые.

В эксперименте профессора физической активности и здоровья Университета Шеффилда (Великобритания) Роба Коупленда участвовали несколько людей, которые работают сидя. Их случайным образом разделили на две группы: те, кто делал обязательных 10 тысяч шагов в день, — и те, кто совершал три 10-минутных прогулки в быстром темпе в день (им не нужно было стремиться к какому-то определенному количеству шагов).

В результате эксперимента стало понятно, что короткие интервалы быстрой ходьбы приносят больше пользы и часто легче переносятся, чем попытка попасть в цель 10 тысяч шагов.

Что сделает такие прогулки эффективнее?

Эксперимент Коупленда решили повторить с добавлением музыки. За «быструю ходьбу» приняли ходьбу со скоростью около 100 шагов в минуту. Это как если бы вы шагали в такт трекам типа «Dancing Queen» группы Abba или «Hips Don’t Lie» Шакиры.

В эксперименте BBC и профессора физкультуры и здоровья Университета Ольстера Мари Мерфи участвовало 24 добровольца в возрасте от 25 до 65 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Одним дали шагомеры и попросили делать 10 тысяч шагов в день, — в то время как другой группе предложили быстро ходить в течение 30 минут в день под музыку, которую для них выбрали.

Добровольцам измеряли давление, холестерин и процент жира в организме в начале эксперимента, а затем эти же показатели изучили после пяти недель упражнений.

Профессор Мерфи отметила: «Позитивные изменения были в двух группах, — но у тех, кто быстро ходил под музыку, улучшения были значительнее, чем у тех, кто делал 10 тысяч шагов в день».

У стремящихся сделать 10 тысяч шагов в день снижение жировых отложений в среднем составило 1,8%, а у тех, кто ходил под музыку, — 2,4%. Также у вторых заметнее снизилось давление.

Какой вывод следует сделать из этого?

Включайте свой любимый энергичный трек и выходите на прогулку.

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