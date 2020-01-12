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Мы давно так не переживали за белорусских биатлонистов! Этап в Оберхофе вышел огненным

13.01.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вплоть до последнего огневого рубежа масс-старта Ирина Кривко претендовала не просто на медаль, а на золото, а наши мужчины на протяжении всей эстафеты наступали на пятки титулованным норвежцам, немцам и французам. По порядку о самых интересных эпизодах оберхофского этапа — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Заруба Кривко в масс-старте и фантастическая мужская эстафета

Для белорусской команды этап в Оберхофе начался немного смазано. В женском спринте олимпийская чемпионка Динара Алимбекова упала еще до первой стрельбы (хотя, надо признать, что падения на такой трассе и при такой погоде в минувший уикэнд были обычным делом), а потом сразу допустила четыре промаха на лежке. Приправив это выстрелом «в молоко» на стойке, Динара финишировала лишь 86-й с худшим результатом сезона.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Зато лидер женской команды Ирина Кривко достаточно ровно прошла спринтерскую гонку — с одним промахом она отметилась 13-й в итоговом протоколе.

Из приятного стоит выделить и быстрый ход Елены Кручинкиной в гонке на 7,5 километра. В этом компоненте она стала 16-й, обойдя по скорости таких признанных гонщиц, как Лиза Виттоцци, Маркета Давыдова и Ингрид Ландмарк Тандреволд.

В мужском спринте сразу трое белорусов попали в топ-30. Роман Елетнов, Антон Смольский и Сергей Бочарников допустили по одной осечке на рубеже. В итоге Елетнов 14-й, Смольский 25-й, а Бочарников 29-й.


Роман Елетнов. Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Благодаря высокой позиции Роман даже отобрался в первый масс-старт Кубка мира в карьере, где, несмотря на четыре круга штрафа, заехал в двадцатку лучших (18 место).

Но если вы готовы пересмотреть какую-то гонку Оберхофа, то срочно запасайтесь попкорном и включайте мужскую эстафету. Там наши биатлонисты выдали очень крутой перфоманс!

В мужской эстафете, где норвежцы, французы и немцы привыкли устраивать междусобойчик, белорусские парни спутали лидерам все карты. После первого этапа Антон Смольский передал эстафету Сергею Бочарникову на третьей позиции — всего в секунде от лидировавшей сборной Норвегии. Бочарников не испугался груза ответственности и по-снайперски выстрелил 10 из 10 на огневых рубежах.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Это позволило Сергею до последних метров оставаться в лидерах и отправить на дистанцию третьего Елетнова практически одновременно с норвежцем. Роман использовал за свой этап все шесть доппатроны, но все-таки сумел сохранить Беларусь в тройке.

Финишеру Никите Лобастову предстояло выгрызать медаль в схватке с такими биатлонистами, как Кристиансен, Долль и Фийон Майе.

22-летний белорус зашел на штрафной круг на стойке и в итоге финишировал пятым, пропустив вперед также россиянина Латыпова. Можно, конечно, сокрушаться, ведь медаль была так близка. Но и этот результат стал для нашей мужской команды лучшим за последние 11 лет. Not bad, согласитесь?


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

Если вам скорее по душе женские гонки в жанре экшн, не поленитесь поставить на повтор женский масс-старт. Там Ирина Кривко до последней стрельбы шла в лидерах. При ужасной ветровой обстановке олимпийской чемпионке Пхенчхана удалось идеально пройти три рубежа.

На решающую стойку Кривко прикатила практически одновременно с финской фурией Кайсой Макарайнен. Кайса осторожно отработал и «нарисовала» ноль, а Ирина зашла на обидных четыре круга штрафа, которые лишили белоруску шансов на медаль.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

— На четвертой [стрельбе] я прикрыла Кайсу, а меня было прикрыть некем. А ветер был ужасным, — поясняла после финиша Кривко, занявшая седьмое место.

Впрочем, для белорусской примы это лучший результат сезона. Елена Кручинкина отметила:

— Как здорово, что в команде есть такой мотиватор!

Фуркад — новый лидер тотала

Пока Йоханнес Бё вместе с супругой ждет появления на свет ребенка и пропускает январские этапы, его заклятый конкурент Мартен Фуркад коллекционирует золотые медали.


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

В спринте француз идеально чисто отработал на огневых рубежах и привез серебряному соотечественнику Жаклену 25 секунд. В масс-старте Мартен по разу промахнулся на второй и четвертой стрельбах и снова финишировал первым с комфортным преимуществом в 20 секунд перед Арндом Пайффером.

За счет одного немецкого этапа Фуркад смог вернуться на вершину тотала — у него в активе 387 баллов, у Йоханнеса — 374. При этом держим в уме, что Бё-младший не появится еще как минимум в Рупольдинге, а вероятно, пропустит и старты в словенской Поклюке.

Конфузы Бё-старшего


Фото: Биатлон Онлайн, Денис Костюченко

До старта гонок в Оберхофе Тарьей Бё располагался на второй промежуточной позиции в общем зачете и был ближайшим преследователем брата в борьбе за БХГ.

Но после ряда злоключений Тарьей откатился на четвертую строчку тотала. В спринте Оберхофа норвежец допустил лишь один промах на стойке, но забыл заглянуть на дополнительные 150 метров дистанции. Бё вспомнил про штрафной круг уже после спуска и вынужден был взбираться обратно в подъем и наматывать лишние метры.

— Добежал до Урала, — шутил Тарьей после гонки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe) 14 Дек 2019 в 10:43 PST

В итоге из-за своей невнимательности Бё-старший потерял больше минуты и финишировал лишь 24-м.

— Я уже слишком стар, чтобы расстраиваться из-за таких ситуаций, — сказал в интервью олимпийский чемпион.

В масс-старте норвежец долгое время преследовал лидеров, но «застрелился» на финальной стрельбе (четыре промаха) и стал лишь 25-м.

При этом Тарьей все равно не сдается и уверяет: борьба за глобус будет жесткой.

Возвращение Кайсы

Финская прима Кайса Макарайнен в Оберхофе наконец завоевала первую медаль в сезоне — причем сразу золотую.

В масс-старте Кайса позволила себе лишь раз совершить неточный выстрел. Но уже после первого огневого рубежа исправилась и дальше была идеально точна.

Ходом у 37-летней финки все тоже складывалось достаточно здорово. Она показала третью скорость, уступив лишь Херрманн и Вирер.

На финише Макарайнен имела запас в 30 секунд, так что могла позволить себе раздавать «пять» и праздновать, не сдерживая эмоций.

— Я была самой старшей участницей в гонке. Очень приятно оказаться на подиуме с лучшим результатом. Я надеюсь, что мне не будут задавать вопросов о моем возрасте, — подчеркнула титулованная гонщица. — Сегодня я доказала, что могу соревноваться с молодежью.

Лучшие фото этапа

Мартен Фуркад поделился семейными снимками и показал, кто вдохновляет его на чемпионские результаты.

Фото, которое мигом заставит ностальгировать по былым временам. Легенды немецкого биатлона Кати Вильхельм и Андреа Хенкель выступили в Оберхофе экспертами на ТВ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kati Wilhelm (@wilhelm_kati) 11 Янв 2020 в 3:47 PST

«Маленькая победа всей команды», — лаконично подписал фото Антон Смольский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anton Smolski (@anton.smolski) 11 Янв 2020 в 11:40 PST

Норвежский цветник, или сборная, которая в этом сезоне не проиграла пока ни одной эстафеты.

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C самых интересных эпизодах оберхофского этапа - в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.
 
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