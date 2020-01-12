Переговоры провалились. Беларусь и Россия не смогли согласовать тариф на транзит нефти

Источник материала: Ежедневник



фото: prezident-mebel.ru

13 декабря прошло совещание с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральной антимонопольной службы России. Результата оно не принесло.

Стороны не смогли согласовать тарифы на прокачку нефти по территории Беларуси. Как сообщили РИА Новост и в МАРТ, переговоры будут продолжены.

Белорусская сторона предлагала повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%. Российская сторона сочла это неприемлемым.

В начале осени Беларусь повысила тариф на 3,7%. Главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что для покрытия всех издержек Беларуси из-за инцидента с грязной нефтью до конца 2019 года необходимо увеличить тариф на 21%.

Переговоры о поставках нефти в Беларусь стороны вели до конца прошлого года, однако контракты так и не были заключены. 1 января Россия прекратила поставки на белорусские НПЗ. При этом транзитные поставки нефти, предназначенной на для европейских потребителей, продолжились.

10 января президент Беларуси принял указ о введении экологического налога на транзит нефти. Сегодня с комментарием к указу выступил неназванный источни к. Он сообщил РИА Новости, что принятый указ о введении экологического налога с компаний, транспортирующих нефть по территории Беларуси, не касается России. Ранее в некоторых российских СМИ введение этого налога было названо шантажом , к которому Беларусь прибегла в нефтном споре с Россией.

Как было заявлено сегодня по итогам совещания МАРТ и ФАС, в случае, если тарифы на транзит нефти не будут согласованы до 15 января, они будут увеличены "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".