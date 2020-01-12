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Переговоры провалились. Беларусь и Россия не смогли согласовать тариф на транзит нефти
13.01.2020 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: prezident-mebel.ru
13 декабря прошло совещание с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральной антимонопольной службы России. Результата оно не принесло.
Стороны не смогли согласовать тарифы на прокачку нефти по территории Беларуси. Как сообщили
Белорусская сторона предлагала повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%. Российская сторона сочла это неприемлемым.
В начале осени Беларусь повысила тариф на 3,7%. Главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что для покрытия всех издержек Беларуси из-за инцидента с грязной нефтью до конца 2019 года необходимо увеличить тариф на 21%.
Переговоры о поставках нефти в Беларусь стороны вели до конца прошлого года, однако контракты так и не были заключены. 1 января Россия прекратила поставки на белорусские НПЗ. При этом транзитные поставки нефти, предназначенной на для европейских потребителей, продолжились.
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Как было заявлено сегодня по итогам совещания МАРТ и ФАС, в случае, если тарифы на транзит нефти не будут согласованы до 15 января, они будут увеличены "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".
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13 декабря прошло совещание с участием представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Федеральной антимонопольной службы...
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