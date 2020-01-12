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В Пинске прошел городской этап республиканской олимпиады по учебным предметам

13.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Торжественно и радушно в стенах средней школы № 18 чествовали 230 одаренных учащихся учреждений образования города, завоевавших 282 диплома на втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Церемонию награждения открыл заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что очень приятно видеть молодых, красивых, целеустремленных людей - честь и гордость, золотой фонд нашего города, багаж знаний и жизненный опыт которых в будущем обеспечат развитие и процветание города.

- Уже более десяти лет мы проводим награждение победителей второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, в котором приняли участие более тысячи учащихся школ, гимназий, учреждений среднего специального звена и профессионально-технического образования, - рассказала заместитель начальника управления по образованию горисполкома Людмила Былинская. - Среди учреждений образования наибольшее количество дипломантов в гимназии № 3 - 47 ребят, в гимназиях № 1 и № 2 соответственно - 34 и 32. Среди школ лидирующую позицию занимает средняя школа № 16 (23 победителя), на втором месте - № 1 (18 дипломантов), и третье разделили школы № 12 и № 14 - там по 17 учащихся стали победителями олимпиад.

Восемь ребят оказались особо просвещенными в марафоне знаний и эрудиции. Они стали обладателями сразу трех дипломов: Денис Шеляг и Илья Шалайда (учащиеся средней школы № 1), Давид Мацкевич (СШ № 2), Стефан Ясинефта (СШ № 3), Денис Конончук (СШ № 16), Максим Кравец (гимназия № 1), Наталья Сманцер и Даниил Шемагонов (гимназия № 3). К слову, троекратных дипломантов от имени Пинской городской организации ОО «Белорусский союз женщин» поощрила Валентина Кулак, вручив им подарочные сертификаты.

Отрадно, что в нынешней великолепной восьмерке есть те, кто и в прошлом году имел по три диплома. Это Денис Шеляг, Максим Кравец и Даниил Шемагонов.

Дважды поднимались на сцену за заслуженными дипломами 36 учащихся.

Эти ребята, как никто другой, знают, насколько трудно быть первыми, как велика цена успеха и сколько радости приносит высокий результат.

Кропотливый труд педагогов, а также усердие и стремление к знаниям их учеников - это слагаемые, сумма которых равна победе.
Впереди у 99 ребят участие в третьем этапе республиканской олимпиады. Наряду с Брестом, Барановичами, Дрогичином Пинск станет площадкой для проведения состязаний знаний по информатике и биологии. 

Участникам - удачи и успешных свершений!

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
 
Теги: Брест
 
 
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Торжественно и радушно в стенах средней школы № 18 чествовали 230 одаренных учащихся учреждений образования города, завоевавших 282 диплома на втором этапе...
 
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