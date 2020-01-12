Лучших яхтсменов Беларуси выберут 18 января в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Событие, объединяющее людей, влюбленных в море и парусный спорт, как профессиональных спортсменов, так и любителей, пройдет в Беларуси уже 4-й раз. Присоединиться к этой традиции и поддержать номинантов может любой желающий. Награждение будет проходить среди тех, кто успешно выступал на соревнованиях, организовывал и судил парусные мероприятия, тренировал, развивал детский парусный спорт и внес свой вклад в развитие яхтинга в Беларуси. Победители будут определены по результатам голосования жюри. В номинации «Симпатии яхтсменов» голосование пройдет среди гостей мероприятия, которые смогут отдать свой голос за понравившегося яхтсмена или яхтсменку.

Сбор гостей в 18:00.

Стоимость входа – 30,00 белорусских рублей.

Билеты можно приобрести заранее в кассе Центра парусного спорта или в день проведения мероприятия с 17:45. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! Заявки на приобретение билетов (указать количество и ФИО) принимаются до 13:00 17 января 2020 года на почту info@yachting.by или по телефону +375 44 584 88 31, +375 29 666 61 69.

Что: Премия «Яхтсмен года Беларуси-2019».

Где: Лаунж-кафе «Мармелад», ул. Сурганова, 57Б (ТЦ «Европа»).

Когда: 18 января, 18:00.

Организаторы мероприятия: РОО «Белорусская федерация парусного спорта» и ОО яхт-клуб «Меридиан 27.38Е».

Спонсоры и партнеры: ОАО «Завод Бульбашъ», ООО «Ривьера СПА», «The One Chapter Belarus», компания «БелТурист», Школа танцевального искусства «Апреда».