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В Островецком районе пьяный на VW сбил женщину

13.01.2020 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель легковушки сбил женщину в Островецком районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Происшествие случилось 12 января, около 04.00. Установлено, что 26-летний водитель Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по трассе Полоцк — граница Литовской Республики. Между деревнями Березовка и Ворона он сбил находившуюся на проезжей части дороги 36-летнюю женщину.


В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

 
 
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В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
 
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