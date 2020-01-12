В Островецком районе пьяный на VW сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель легковушки сбил женщину в Островецком районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Происшествие случилось 12 января, около 04.00. Установлено, что 26-летний водитель Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по трассе Полоцк — граница Литовской Республики. Между деревнями Березовка и Ворона он сбил находившуюся на проезжей части дороги 36-летнюю женщину.





В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.