29 января 2020 года с 11.00 до 13.00 в административном здании Зеленоборского сельисполкома (Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул.Социалистическая, д.9) “прямую телефонную линию” и выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить управляющий делами Минского областного исполнительного комитета ГУРИНОВИЧ Владимир Александрович.

Обратиться на “прямую линию” и задать вопрос можно по телефону: 801775-25-938.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 801776-25-891 с 8.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.