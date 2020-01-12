Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Собеседники детально обсудили планы двустороннего взаимодействия на 2020 год, актуальные аспекты сотрудничества и взаимной поддержки Беларуси и Китая в международных организациях, обменялись мнениями по важным вопросам международной повестки дня.

Замминистра обратил внимание на исключительную важность поддержания высокой интенсивности и комплексного характера двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях, выведения многопланового взаимодействия между двумя странами на качественно новый уровень, отметил заинтересованность Беларуси в активном участии в сотрудничестве Китая со странами Центральной и Восточной Европы в формате «17+1».

Андрей Дапкюнас обозначил особую роль белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству в содействии плодотворному развитию двухсторонних отношений и призвал к совместному поиску пути совершенствования механизмов многопрофильного взаимодействия между государственными ведомствами Беларуси и Китая.

Посол Китая оценил как отличные результаты Года образования Беларуси в Китае и проинформировал о деталях подготовки церемонии его закрытия. Кроме того, он отметил высокий потенциал в области научно-технического взаимодействия.

Стороны подтвердили намерение и в дальнейшем развивать и укреплять дружественные связи.

БЕЛТА