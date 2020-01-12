|
Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске выбрали девиз для нового инклюзивного проекта «Радость в подарок»: «Мы делаем это не для вас, а вместе с вами». 13 января – прошла первая акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Национальный исторический музей пригласили 14 семей, в которых воспитываются как здоровые, так и дети с инвалидностью. Все вместе они сначала окунулись в историю елочных игрушек, узнали, как создаются украшения и как выглядели первые символы праздника.
А после этого дети участвовали в мастер-классе, где из прозрачного стеклянного шара каждый создавал свою уникальную игрушку.
Инна Прадхан:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске выбрали девиз для нового инклюзивного проекта «Радость в подарок»: «Мы делаем это не для вас, а вместе с вами». 13 января – прошла первая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)