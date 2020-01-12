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Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее

13.01.2020 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске выбрали девиз для нового инклюзивного проекта «Радость в подарок»: «Мы делаем это не для вас, а вместе с вами». 13 января – прошла первая акция,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее

В Национальный исторический музей пригласили 14 семей, в которых воспитываются как здоровые, так и дети с инвалидностью. Все вместе они сначала окунулись в историю елочных игрушек, узнали, как создаются украшения и как выглядели первые символы праздника.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее

А после этого дети участвовали в мастер-классе, где из прозрачного стеклянного шара каждый создавал свою уникальную игрушку.  

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее

Инна Прадхан:
Моя дочь творческая натура, у нее свою видение. Немножко она приболела у нас, но у нее открылось что-то творческое. В чем-то есть плюсы этого. Многие люди очень сердечные, отзывчивые, помогают нам. Елочные игрушки, Новый год – это для них очень весело, празднично.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее


Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодёжных организаций:
Мы не просто посещаем кого-то, не просто что-то дарим и уходим, забываем до следующего нового года. Она направлена на активную социализацию, т.е. это совместное участие в мероприятиях, просмотр спортивных соревнований, совместное посещение концертов. Просто вместе с людьми, которых мы называем обычными.

Мастер-класс по росписи игрушек прошёл для семей в Национальном историческом музее


Проект «Радость в подарок» не ограничен временем и географией. Акции будут проходить по всей Беларуси круглый год. Его участниками станут не только дети, но и все, кто особенно нуждаются в заботе и внимании. 

Люди в материале: Инна Прадхан, Павел Алексо
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске выбрали девиз для нового инклюзивного проекта «Радость в подарок»: «Мы делаем это не для вас, а вместе с вами». 13 января – прошла первая...
 
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