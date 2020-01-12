Реализация Декрета №3

Первое в нынешнем, 2020 году заседание постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения состоялось на минувшей неделе.

Как рассказала возглавлявшая ее председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, всего с момента создания комиссии прошло более 100 заседаний, в том числе в минувшем, 2019 году – 72.

-В настоящее время в базу данных, поступивших в Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, по Смолевичскому району включено 2727 человек, с которыми комиссия активно работает, — пояснила Марина Михайловна.

Людям оказывается помощь в трудоустройстве, в организации самозанятости, разъясняются порядок и правила отнесения по тем или иным причинам к категории занятых в экономике.

На момент заседания комиссия обсудила актуальные вопросы выполнения Декрета №3 “О содействии занятости населения Республики Беларусь” и наметила основные задачи на ближайшее время.

-Вопросы реализации Декрета Президента Республики Беларусь находятся на постоянном контроле в Смолевичском районном Совете депутатов и в Смолевичском районном исполнительном комитете, — заверила председатель райсовета Марина Клюева.

Корр. “КС”.

НА ФОТО: Во время заседания комиссии.

Фото А.ВОЛОДЬКО.