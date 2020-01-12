Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш умер прямо во время гонки на ралли «Дакар»

Источник материала: Вороновская газета





Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на «Дакаре», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на группу в «МАЗ-СПОРТавто MAZ-SPORTauto» в Facebook.

По информации организаторов ралли, Гонсалвеш упал с мотоцикла во время прохождения спецучастка.

— На ралли «Дакар» потеря… — пишет у себя на страничке в соцсети белорусская команда. — Умер Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

На 276 км мотогонщик упал. На место был отправлен медперсонал. Однако медики ничем не смогли помочь — у мотогонщика остановилось сердце. Проведенные на месте реанимационные мероприятия не помогли.

Спортивная команда «МАЗ-СПОРТавто» выражает искренние соболезнования родным и близким.

minsknews.by