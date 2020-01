Источник материала: Tut.by

Иногда тюнинг и обвес оружия превышает некие разумные пределы, и на выходе получается что-то очень странное. Например, этот тюнингованный АК-103, замеченный в Ираке. Снимки бесспорно оригинального оружия появились в твиттере CalibreObscura.

«I need an AK that weighs more than a 2003 Toyota Corolla, and it has to be horrendously ugly»

«I got u akhi» #Iraq pic.twitter.com/Gs9E3xmu2Y