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Здание средней школы открыли после капитального ремонта в Щучине, а всего на Гродненщине до 2025 года обновят 50 школ

13.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Щучине после капитального ремонта и модернизации открыли здание средней школы №2. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Здание средней школы открыли после капитального ремонта в Щучине, а всего на Гродненщине до 2025 года обновят 50 школ

Школа 1970 года постройки. Сейчас в ней обучаются свыше 600 учеников. Ранее капитальный ремонт здания не проводился.

«Утеплены фасады здания, заменены окна, инженерные сети, проведен ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования. Обновлены учебные классы, спортивный и актовый залы», — рассказали в главном управлении образования. Работы велись по проекту «Модернизация системы образования Республики Беларусь», финансируемому Международным банком развития и реконструкции. На капремонт и модернизацию школы было направлено около Br3 млн.

В течение этого года в школе планируется также обновить оборудование четырех учебных классов — физики, химии, биологии и информатики.

В 2019 году в Гродненской области по проекту, финансируемому МБРР, капитальные ремонты велись в пяти школах в Щучинском, Вороновском, Волковысском, Кореличском и Ивьевском районах. За счет займа банка в текущем году капитально будут отремонтированы 10 учреждений образования региона. До 2025 года, как планируется, в Гродненской области капитально отремонтируют 50 школ.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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В Щучине после капитального ремонта и модернизации открыли здание средней школы №2. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении
 
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