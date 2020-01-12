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Данилу Козловского затравили за бан фанатки

13.01.2020 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забанивший поклонницу актер Данила Козловский подвергся флешмоб-атаке на свой блог в Instagram. Ранее девушка рассказала у себя в Twitter историю о том, как она невинно пошутила, но артист враждебно воспринял ее высказывание, пишет Газета.ru.

Пользователи интернета устроили флешмоб-атаку на Instagram актера Данилы Козловского после того, как он заблокировал подписчицу за безобидный комментарий. На днях поклонница артиста поделилась нюансами курьезной ситуации в своем Twitter.

По словам девушки, она оставила под одной из публикаций Козловского комментарий: «О май гадбл, Данила, ты что, крейзи» — крылатую фразу из популярного в прошлом проекта «Даешь молодежь» телеканала СТС, который вновь вспомнили в сети в конце 2019 года. По всей видимости, актер не оценил юмор и счел комментарий оскорбительным, незамедлительно отправив девушку в бан.

После этого скорые на расправу пользователи соцсети ринулись на защиту несправедливо обиженной поклонницы и завалили старые и новые публикации Козловского комментариями с обидевшей его фразой.


Вместе с тем, среди множества однотипных высказываний можно различить и слова поддержки от преданных поклонников, которым происходящее не кажется смешным. Напротив, они считают это «несправедливой травлей».

«Заняться больше нечем? Писать тупую фразу из тупого шоу — обхохочешься как весело», «Ну офигеть он обидел поклонницу, давайте ей денег еще соберите, по рублю с каждого идиота, который тут высказался, и даме будет на что еще больше губы сделать», «Данила, ответьте им уже, что «крейзи», «Данила, ты талантище, ждем новых работ с нетерпением», — выразили свою поддержку артисту его фанаты.

Нашлись и те, кому кажется, что вся история «выеденного яйца не стоит», и происходящее похоже на «отчаянную попытку хоть как-то повеселиться после выматывающих и отупляющих алкопраздников». Другие предположили, что сложившаяся ситуация на руку самому актеру: «о нем говорят, его ругают и жалеют — все по плану».

Сам Козловский предпочитает игнорировать происходящее — судя по количеству комментариев с мемом в его аккаунте, больше он никого не банит.

 
 
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Девушка рассказала у себя в Twitter историю о том, как она невинно пошутила.
 
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