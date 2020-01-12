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Названы 6 главных правил зарядки смартфона

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названы 6 главных правил зарядки смартфона

Как правильно заряжать смартфон, чтобы максимально долго сохранять жизнь его аккумулятора.

1.      Подзаряжайте смартфон хоть немного при любой возможности.

2.      Заряд смартфона лучше всего поддерживать на уровне 65% — 75%.

3.      Нельзя допускать полной разрядки смартфона. При 1—2% батареи телефон лучше отключить.

4.      Никогда не заряжайте гаджет на 100%, особенно если делаете это с нуля.

5.      Хит этого года: не оставляйте гаджет заряжаться на ночь. О вредности ночной зарядки для аккумулятора недавно заявили сразу несколько производителей смартфонов.

6.      Используйте только заводскую зарядку или ту, что предназначена именно для вашей модели.

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Как правильно заряжать смартфон, чтобы максимально долго сохранять жизнь его аккумулятора. 1.      Подзаряжайте смартфон хоть немного при любой возможности....
 
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