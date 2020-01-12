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Названы 6 главных правил зарядки смартфона
13.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как правильно заряжать смартфон, чтобы максимально долго сохранять жизнь его аккумулятора.
1. Подзаряжайте
2. Заряд смартфона лучше всего поддерживать на уровне 65% — 75%.
3. Нельзя допускать полной разрядки смартфона. При 1—2% батареи телефон лучше отключить.
4. Никогда не заряжайте гаджет на 100%, особенно если делаете это с нуля.
5. Хит этого года: не оставляйте гаджет заряжаться на ночь. О вредности ночной зарядки для аккумулятора недавно заявили сразу несколько производителей смартфонов.
6. Используйте только заводскую зарядку или ту, что предназначена именно для вашей модели.
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Как правильно заряжать смартфон, чтобы максимально долго сохранять жизнь его аккумулятора. 1. Подзаряжайте смартфон хоть немного при любой возможности....
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