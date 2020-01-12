Названы 6 главных правил зарядки смартфона

Источник материала: Вороновская газета





Как правильно заряжать смартфон, чтобы максимально долго сохранять жизнь его аккумулятора.

1. Подзаряжайте смартфон хоть немного при любой возможности.

2. Заряд смартфона лучше всего поддерживать на уровне 65% — 75%.

3. Нельзя допускать полной разрядки смартфона. При 1—2% батареи телефон лучше отключить.

4. Никогда не заряжайте гаджет на 100%, особенно если делаете это с нуля.

5. Хит этого года: не оставляйте гаджет заряжаться на ночь. О вредности ночной зарядки для аккумулятора недавно заявили сразу несколько производителей смартфонов.

6. Используйте только заводскую зарядку или ту, что предназначена именно для вашей модели.

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