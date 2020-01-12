17 января Музыкальный театр отметит день рождения

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День рождения в юбилейный сезон Белорусский государственный академический музыкальный театр отметит 17 января концертной программой «Золотая россыпь оперетты». Ведь именно в этот день в далеком 1971 году на сцене театра состоялся первый спектакль «Поет «Жаворонок» на музыку белорусского композитора Юрия Семеняко.

По традиции, в этот праздничный день артисты театра представят лучшие музыкальные номера из классических и советских оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий из репертуара театра разных лет. В праздничном концерте будет задействован весь творческий коллектив театра: артисты-вокалисты, артисты классического балета и артисты балета оперетты и мюзикла, ансамбль солистов театра и симфонический оркестр.

Зрителей ждут лучшие номера из оперетт «Мистер Икс», «Сильва», «Баядера», «Фиалка Монмартра» И.Кальмана, «Бал в «Савойе» П.Абрахама, «Веселая вдова» и «Цыганская любовь» Ф. Легара, «Белая акация» и «Сын клоуна» И.Дунаевского, «Левша» В. Дмитриева, балетов «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова, «Титаник» О.Ходоско, музыкальных комедий «Свадебный базар» У.Гаджибекова, «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, «Здрасьте, я тетка Чарли!..» О.Фельцмана, гусарского водевиля «Подлинная история поручика Ржевского» В. Баскина, мюзиклов «Стакан воды» и «Софья Гольшанская» В.Кондрусевича, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Вестсайдская история» Л. Бернстайна, «Джейн Эйр» К. Брейтбурга, «Тристан и Изольда» А. Симона, «Шалом алейхем! Мир вам, люди!» О. Ходоско и др.

Весь вечер будут сиять народная артистка Беларуси Наталия Гайда, заслуженные артисты Республики Беларусь Маргарита Александрович, Василий Сердюков, Антон Заянчковский, Людмила Станевич, Виктор Циркунович, заслуженный артист России Алексей Кузьмин, лауреаты международных конкурсов Сергей Сутько, Лидия Кузьмицкая, Евгений Ермаков, Наталья Глух, Сергей Спруть, Леся Лют, Денис Немцов, Наталья Дементьева, Екатерина Дегтярева, Виктория Жбанкова-Стриганкова, Анна Егораева, Ольга Железкая, дипломанты международных конкурсов Артем Хомиченок, Анна Беляева, Александр Осипец, солисты театра Ирина Заянчковская, Анзор Алимирзоев, Владислав Данилович, Николай Русецкий, Сергей Жаров, Игорь Петров, Карина Самцова, Вера Кондратина и многие другие.