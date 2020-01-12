Боксер победил соперника, а затем сам потерял сознание

Источник материала: Tut.by

Американский боксер Джордж Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя потерял сознание, передает eurosport.

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой, присудив ему победу. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и отправился в больницу.

Crazy to see the winner of a Fight George Rincon win by 1st round Stoppage in the first fight tonight on Dazn but then Barely made it back to his corner before he collapsed and had a seizure. I Hope Hes ok anyone got an update on why? #dazn #boxing pic.twitter.com/yR4Cn2TBlX — Chris Deep (@Xdeep13) January 12, 2020

Интересно, что по ходу боя Ринкон не пропустил ни одного удара, который мог бы повлечь серьезные последствия. Его статистика – десять побед в десяти поединках.