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Боксер победил соперника, а затем сам потерял сознание

13.01.2020 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский боксер Джордж Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя потерял сознание, передает eurosport.

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой, присудив ему победу. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и отправился в больницу.

Интересно, что по ходу боя Ринкон не пропустил ни одного удара, который мог бы повлечь серьезные последствия. Его статистика – десять побед в десяти поединках.

 
 
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Джон Ринкон отправлен на медицинское обследование.
 
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