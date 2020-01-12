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Боксер победил соперника, а затем сам потерял сознание
Источник материала: Tut.by
Американский боксер Джордж Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя потерял сознание,
Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой, присудив ему победу. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и отправился в больницу.
Интересно, что по ходу боя Ринкон не пропустил ни одного удара, который мог бы повлечь серьезные последствия. Его статистика – десять побед в десяти поединках.
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Джон Ринкон отправлен на медицинское обследование.
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