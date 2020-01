Боксер победил соперника, а затем сам потерял сознание

Источник материала: Tut.by

Американский боксер Джордж Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя потерял сознание, передает eurosport.

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой, присудив ему победу. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и отправился в больницу.