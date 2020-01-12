Зачем она это делает? Посмотрите, как выброшенная рыба раз за разом приплывает назад к рыбаку!

Источник материала: Tut.by

Странное видео снял участник соревнования по рыбалке в Техасе. Мужчина выловил пангасиуса и выбросил его назад в воду, но тот и не думал уплывать! Наоборот, рыба сразу же вернулась назад к берегу. Тогда рыбак забросил пангасиуса еще дальше, но тот снова приплыл назад. Так повторялось раз за разом: посмотрите, это очень необычно!

Читайте и смотрите легкие и интересные Попкорн-новости TUT.BY в специальном telegram-канале !