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В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели во всех регионах начнут работу профсоюзные телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ним можно будет получить информацию о новых формах оплаты труда бюджетников и изменениях в Трудовом кодексе.
Эти вопросы стали ключевыми и на итоговом собрании профсоюзов в Могилеве. Представители ФПБ заверили, что при расчете «по-новому» не допустят снижение размеров зарплаты.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Согласно изменениям в Трудовом кодексе, с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Женщины с детьми в возрасте до трех лет смогут ездить в служебные командировки, работать в выходные и праздники. Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребенка – до 14 дней. Напомним, изменения в Трудовой кодекс должны вступить в силу уже 28 января.
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Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели во всех регионах начнут работу профсоюзные телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ним...
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