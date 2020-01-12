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В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда

13.01.2020 16:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели во всех регионах начнут работу профсоюзные телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ним можно будет получить информацию о новых формах оплаты труда бюджетников и изменениях в Трудовом кодексе. 

В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда

Эти вопросы стали ключевыми и на итоговом собрании профсоюзов в Могилеве. Представители ФПБ заверили, что при расчете «по-новому» не допустят снижение размеров зарплаты.

В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Заработная плата должна быть достаточной, достойной. И профсоюзы должны принимать участие, когда идет распределение, чтобы это было гласным и открытым. И будем смотреть, чтобы заработная плата, так как и определено указом Президента, не уменьшилась, а увеличилась. Тем более в республиканском бюджете, денежных средств, заложенных на эти цели, достаточно.

В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда


Татьяна Кравцова, председатель Краснопольской профсоюзной районной организации:
Люди понимают, что профсоюзы – это их защита. Социальное партнерство с нанимателем.

В Беларуси заработают профсоюзные телефонные линии. По ним можно узнать о новых формах оплаты труда

Согласно изменениям в Трудовом кодексе, с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Женщины с детьми в возрасте до трех лет смогут ездить в служебные командировки, работать в выходные и праздники. Нанимателей обязали отпускать мужчин (при их желании) в кратковременный отпуск при рождении ребенка – до 14 дней. Напомним, изменения в Трудовой кодекс должны вступить в силу уже 28 января. 

Люди в материале: Михаил Орда, Татьяна Кравцова
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси со следующей недели во всех регионах начнут работу профсоюзные телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ним...
 
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