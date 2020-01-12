Семь странных теорий заговора, в которые все еще верят люди

Источник материала: Tut.by

На выходных в Twitter заметили странный тред от пользователя под ником @mobileunderhood . Он доказывал (то ли в шутку, то ли всерьез), что Земля плоская, солнце искусственный спутник, никто не летает в космос, а кадры с Марса на самом деле снимают в «канадской Арктике на острове Девон». В связи с этим 42.TUT.BY вспомнил семь странных теорий заговора, в которые люди продолжают верить.

Земля плоская



Гравюра Фламмариона, изображающая астронома, достигшего края «Плоской земли», 1888. Изображение: wikimedia.org

Древние египтяне и вавилоняне верили, что Земля представляет собой плоский диск. Но благодаря распространению древнегреческих астрономических и географических знаний в Западной Европе уже во время позднего Средневековья можно было встретить представления о сферичности нашей планеты.

Сейчас, несмотря на многочисленные съемки из космоса, существует Общество плоской Земли. Его члены уверены, что Земля — это диск диаметром в 40 тысяч километров, с центром в районе Северного полюса, Южного полюса вообще нет, а Антарктида — лишь ледяная стена, опоясывающая мир.

Согласно этой теории Солнце, Луна и звезды вращаются над поверхностью Земли, а сила тяжести возникает потому, что Земля движется вверх с ускорением 9,8 м/с². Космоса на самом деле не существуют, и все полеты за линию Кармана — обман правительства. А то, что самолеты и морские суда перемещаются по планете быстрее, чем это должно быть согласно теории плоской Земли, значит лишь то, что экипажи тоже замешаны в этом заговоре.

Об этом сообществе хорошо рассказано в документальном фильме Netflix «За изгибом» .

Земля полая



Кадр из фильма 2008 года «Путешествие к центру Земли»

Еще одна гипотеза, основанная на странной идее — якобы внутри Земли существует обширная полость или даже полости, размеры которых сравнимы с размерами самой Земли. В некоторых вариантах упоминается даже маленькая внутренняя звезда.

Сторонники этой идеи ссылаются на то, что человечество не делало скважин с глубиной более 12 километров, а значит, не может знать о том, что находится на большей глубине. Правда, это совсем не согласуется с результатами наблюдений прохождения сейсмических волн через толщу Земли, средней плотностью нашей планеты, и не объясняет, например, движение тектонических плит.

Еще более странной идеей кажется наличие внутренней звезды. Во-первых, для ее зарождения необходима масса, на несколько порядков превышающая массу нашей планеты. И если бы она действительно существовала, мы бы точно это заметили, так как у нас бы не сменялись времена года из-за тепловой энергии из глубин Земли.

Австралии не существует



Фото: Holger Link / Unsplash

В 2017 году 17-летняя жительница Стокгольма Шелли Флорид написала в Facebook, что на самом деле Австралии не существует — это всего лишь мистификация Британской империи, чтобы скрыть факт геноцида собственного населения. Девушка утверждала, что заключенных, которых якобы отправляли в Австралию, на самом деле вывозили в открытое море и топили.

В таком случае почему же мы видим фото из Австралии или знаем живущих там людей? Это все, как объяснила Шелли, хитроумные подделки, которые фабрикуют правительства ведущих мировых держав. Так что все ваши друзья-австралийцы на самом деле актеры. А те, кто побывал там в качестве туриста, на самом деле был в Южной Америке, куда его или ее обманом доставили пилоты самолета.

Лунный заговор



Фото: wikipedia.org

Примерно 50 лет назад, 20 июля 1969 года на поверхность Луны впервые ступила нога человека. Это подтверждено фотографиями и артефактами, привезенными космонавтами с нашего спутника. Но до сих пор есть сторонники идеи, будто Нил Армстронг и Базз Олдрин никогда не высаживались на Луне, а все фото и видео их высадки — постановка правительства США при поддержке НАСА и Голливуда, чтобы объявить о победе в космической гонке. Это убеждение получило название: «Лунный заговор».

С появлением интернета и соцсетей число сторонников этой теории стало только расти. Причем их не смущает, что советские ученые и партийные деятели, больше всех заинтересованные в «разоблачении американцев», никогда не оспаривали детали миссии «Аполлон-11».

Подробный разбор аргументов сторонников «Лунного заговора» читайте здесь.

Тунгусский метеорит на самом деле опыт Николы Теслы



«Ореольный бурелом» в районе тунгусского события. По материалам экспедиции Л. Кулика, 1929. Источник: wikimedia.org

Падение Тунгусского метеорита в 1908 году вызвало большое количество догадок, версий и гипотез: одни считают, что это был взрыв ядерной бомбы (причем доставленной на цеппелине), другие — что это была гибель космического корабля. На наш взгляд, оригинальностью отличается идея, будто на деле это был эксперимент Николы Теслы с беспроводной передачей электроэнергии.

Эта версия была впервые озвучена в одной из телепередач российского ведущего Александра Гордона примерно в двухтысячных. О мотивах этого эксперимента высказываются самые разные предположения, вплоть до расчистки пути к Северному полюсу американскому путешественнику и исследователю Арктики Роберту Пири.

Мир — это симуляция



Кадр из фильма «Матрица» 1999 года

Фильм «Матрица», где утверждалось, будто мы живем в виртуальной симуляции, вышел 20 лет назад. Но идея, что наш мир виртуальный, за эти годы не утратила своей притягательности.

Так, американский бизнесмен Илон Маск убежден: вероятность того, что мы живем в симуляции, составляет «миллиард к одному». Американский футуролог, технический директор Google по вопросам искусственного интеллекта Рэймонд Курцвейл предполагает, что «вся наша Вселенная — лишь научный эксперимент учащихся младших классов из другой вселенной». И американский физик и космолог Алан Гут выдвинул теорию, что Вселенная — это лабораторный эксперимент некоего сверхразума, наподобие того, как мы выращиваем плесень в пробирке.

Пока у нас нет серьезных аргументов ни за, ни против этой теории. Скорее всего, это лишь новая интерпретация старой идеи Платона о том, что наша реальность может быть только тенями, которые проецируются на стену пещеры.

Заговор производителей компьютеров и ПО



Кадр из фильма «Кунг Фьюри» 2015 года

Эта теория известна под названием «компьютерный заговор». Ее сторонники уверены, что производители программного обеспечения намеренно выпускают продукты со слишком большим количеством дополнительных функций, на работу которых уходит непропорционально много ресурсов систем. Все это якобы чтобы поддержать спрос на дорогостоящие комплектующие компьютеров.

Так, в 2014-м Южная Корея на законодательном уровне обязала разработчиков ПО для смартфонов обеспечить возможность принудительного удаления нежелательного раздутого ПО. Утверждалось, что на смартфоны предварительно устанавливалось ненужное и ресурсоемкое ПО, которое нельзя было удалить стандартными средствами.

И другая теория — что производители антивирусного ПО сами производят вирусы либо финансируют их создание, чтобы поддержать спрос на свои продукты, что можно сравнить с утверждением «пожарные сами поджигают дома, чтобы их тушить». На сегодня ни тому, ни другому нет достоверных подтверждений.