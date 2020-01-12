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Бизнес-тренеры в Беларуси будут работать по стандарту

13.01.2020 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бизнес-тренеры в Беларуси будут работать по стандарту

фото: m.novokuznetsk.su

На 2020 год запланирована разработка профстандарта а «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления» (бизнес-тренер, преподаватель бизнес-школы).

Как сообщили в Минэкономики, утвержден план работы Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования на 2020 год.  

Согласно плану, в течение года Совет рассмотрит пакет проектов нормативных правовых актов, направленных на внедрение механизма организации подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, мини-МВА) за счет трех источников финансирования (средства обучаемых – средства организаций-работодателей – средства республиканского бюджета).

Кроме того, будет разработан профстандарт для бизнес-тренеров и преподавателей бизнес-школ. «Предполагается, что после разработки проекта этого стандарта и утверждения профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» «будет запущен институциональный механизм модернизации системы бизнес-образования, что позволит на системном уровне обеспечить повышение профессиональной компетентности менеджмента субъектов хозяйствования Республики Беларусь».

Отдельно будут рассмотрены вопросы актуализации содержания образовательных программ в сфере бизнес-образования с учетом требований профессионального стандарта «Управление коммерческой организацией» и привлечения международной технической помощи для развития потенциала сферы бизнес-образования.

 
 
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На 2020 год запланирована разработка профстандарта а «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления»...
 
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