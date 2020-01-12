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На кольце в Бресте маршрутка попала в аварию

13.01.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 13 января на бульварном кольце столкнулись маршрутка и легковушка. Авария попала на наружную камеру видеонаблюдения.

Видео: Интернет-оператор WikiLink

На записи видно, как маршрутка и легковой автомобиль выехали на кольцо на бульваре Шевченко. Иномарка ехала по внутреннему кругу, а маршрутный бусик — по внешнему. При выезде на мост легковушка ускорилась и попыталась вклиниться перед маршруткой, у которой было преимущество. Автомобили столкнулись.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

 
 
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