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На кольце в Бресте маршрутка попала в аварию
Источник материала: Tut.by
Днем 13 января на бульварном кольце столкнулись маршрутка и легковушка. Авария попала на наружную камеру видеонаблюдения.
Видео:
На записи видно, как маршрутка и легковой автомобиль выехали на кольцо на бульваре Шевченко. Иномарка ехала по внутреннему кругу, а маршрутный бусик — по внешнему. При выезде на мост легковушка ускорилась и попыталась вклиниться перед маршруткой, у которой было преимущество. Автомобили столкнулись.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
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