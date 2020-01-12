|
20-летний хоккеист минского «Динамо» назван лучшим новичком недели в КХЛ
Источник материала: Tut.by
20-летний форвард минского «Динамо» Артем Аносов назван Континентальной хоккейной лигой лучшим новичком недели.
Аносов провел на прошлой неделе 2 матча, в которых набрал 2 (0+2) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности «+1».
Форвард выходил на лед в одной тройке с Райаном Спунером и Шейном Принсом.
Всего в этом сезоне Артем Аносов отыграл за «Динамо» 5 матчей и отметился 2 (0+2) очками.
Также он провел 20 игр за «Юность» в Экстралиге, набрав 6 (1+5) очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20-летний форвард минского «Динамо» Артем Аносов назван Континентальной хоккейной лигой лучшим новичком недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)