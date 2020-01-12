20-летний хоккеист минского «Динамо» назван лучшим новичком недели в КХЛ

Источник материала: Tut.by

20-летний форвард минского «Динамо» Артем Аносов назван Континентальной хоккейной лигой лучшим новичком недели.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аносов провел на прошлой неделе 2 матча, в которых набрал 2 (0+2) очка по системе «гол+пас» при показателе полезности «+1».

Форвард выходил на лед в одной тройке с Райаном Спунером и Шейном Принсом.

Всего в этом сезоне Артем Аносов отыграл за «Динамо» 5 матчей и отметился 2 (0+2) очками.

Также он провел 20 игр за «Юность» в Экстралиге, набрав 6 (1+5) очков.