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В Лидском районе двое пьяных мужчин задушили и расчленили женщину

13.01.2020 17:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лидском районе двое пьяных мужчин задушили и расчленили женщину
Фото из открытых источников

Как стало известно, житель деревни Тарново 3 января обратился в милицию. Он рассказал, что его 42-летняя сожительница пропала в конце декабря, пишет БЕЛТА. Вскоре появилась информация о том, что женщина могла стать жертвой преступления.

В Лидском районе двое пьяных мужчин задушили и расчленили женщину В Минске из реки Свислочь достали сумку с человеческими останками

Спустя короткое время владелец одного из домовладений, расположенных в стороне от деревни, во время встречи с участковым милиционером признался, что он вместе с собутыльником совершил убийство. Он рассказал, что в конце декабря они вместе с женщиной распивали спиртные напитки на хуторе.

В компании возник конфликт, в результате которого женщину задушили. Затем подозреваемые вынесли тело на улицу, позже его расчленили. Части тела, а также свою одежду и вещи жертвы мужчины сожгли. В огонь попал и топор, которым расчленили труп. Тело в мешке закопали в мелиоративном канале в нескольких километрах от дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь («Убийство, совершенное группой лиц»). 36-летний и 48-летний подозреваемые задержаны. Сообщается, что один из задержанных уже имел проблемы с законом, становился фигурантом уголовных дел за разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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