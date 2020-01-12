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Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса

13.01.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как часто вы слушаете композиции российского певца Григория Лепса? Наверное, не слишком редко. Быть может, вам часто доводится слышать песни артиста за стеной у соседей? 

Наступил 2020 год, и мы вспомнили, что песня «Рюмка водки на столе» стала лидером московских караоке в новогоднюю ночь, которая начинала 2019 год. Эту композицию исполняли в четыре раза чаще, чем её ближайшую преследовательницу. 

Почему бы не составить топ-5 песен Григория Викторовича? Интересно, хоть одну из них вы не слышали? Проверьте себя. 

«Натали» 

Эта песня стала одной из первых, принесших артисту популярность. Также первый клип Лепса был снят на эту композицию. Кроме того, для певца, возможно, эта песня стала границей между старой и новой жизнью. Вскоре после выхода «Натали» Григорий Викторович перенёс операцию и завязал с вредными привычками. 

Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Григорий Лепс - Официальный Канал» 

«Рюмка водки на столе» 

После выхода этой песни произошёл второй всплеск популярности Лепса. К этому моменту артист встретил свою будущую супругу Анну, создал собственный сайт и пережил потерю голоса. Сейчас, как уже говорилось выше, композиция по-прежнему является хитом и регулярно звучит в караоке. 

Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Григорий Лепс - Официальный Канал» 

«Я тебе не верю» 

Первый клип Лепса, в котором он исполняет песню дуэтом. Вместе с артистом спела Ирина Аллегрова. Совместная композиция оказалась весьма успешной и быстро проникла в плейлисты людей. 

Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Григорий Лепс - Официальный Канал» 

«Она не твоя» 

Песня сразу активно разошлась по радиостанциям, став хитом. В этот раз Григорий Викторович спел вместе со Стасом Пьехой. Композиция не только по сей день исполняется людьми на вечеринках, но и звучит в нескольких фильмах. 

Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Григорий Лепс - Официальный Канал» 

«Зеркала» 

И ещё один дуэт. Композицию исполнили Лепс и Ани Лорак. Песня тоже стала очень популярной, хотя насколько именно – неизвестно. Клип набрал не менее 100 миллионов просмотров, а уж сколько раз прослушалась песня – даже представить сложно. 

Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «MELOMAN VIDEO» 

Кстати, несколько месяцев назад мы вспоминали, как раньше выглядели популярные артисты.

Сможете узнать Лепса (здесь подробнее)? 

Люди в материале: Григорий Лепс, Стас Пьеха, Ирина Аллегрова, Ани Лорак
 
 
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Как часто вы слушаете композиции российского певца Григория Лепса? Наверное, не слишком редко. Быть может, вам часто доводится слышать песни артиста за стеной у...
 
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