Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

Источник материала: Tut.by

Считаные минуты назад в Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2020». Больше всего номинаций у фильмов «1917» и «Однажды в… Голливуде» — по 10. «Джокера» и «Ирландца» номинировали в 9 номинациях, а «Паразиты», «Кролик Джоджо» и «Брачная история» будут участвовать в 6 номинациях на призы Американской академии. Отметим, что российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова из оскаровской гонки выбыл.



Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»



Кадр из фильма «Джокер». Фото: looper.com

Напомним, что 92-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт App Store Google Play