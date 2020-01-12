Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

Лучшая актриса второго плана
Кети Бейтс —
«Дело Ричард Джуэлла»
Лора Дерн — «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
Марго Робби — «Скандал»
Лучший дизайн костюмов
«Ирландец»
«Кролик ДжоДжо» «Джокер»
«Маленькие женщины» «Однажды в… Голливуде»
Лучший монтаж звука
«Форд против Феррари»
«Джокер»
«1917» «Однажды в… Голливуде»
«Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Лучший короткометражный
анимационный фильм
«Дочь»
«Хэир лав»
«Китбул»
«Меморабл»
«Сестра»
Лучший международный фильм
«Тело Божие»
«Страна меда»
«Отверженные»
«Боль и слава» «Паразиты»
Лучший художник-постановщик
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«1917» «Однажды в… Голливуде» «Паразиты»
Лучший оператор
«Ирландец»
«Джокер»
«Маяк»
«1917» «Однажды в … Голливуде»
Лучший грим и прически
«Скандал»
«Джокер»
«Джуди»
«Малефисента»
«1917»
Лучший актер второго плана
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Энтони Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучшее сведение звука
Ad Astra
«Форд против Феррари» «Джокер»
«1917» «Однажды в… Голливуде»
Лучший композитор
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Зведные войны. Скайуокер. Восход»
Лучший короткометражный фильм
«Братство»
«Футбольный клуб Нефты»
«Окно напротив»
«Сария»
«Сестра»
Лучший короткометражный
документальный фильм
«В отсутствие»
«Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
«Научиться кататься на скейтборде
в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«Супермен из Сент-Луиса»
Лучший монтаж
«Форд против Феррари»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо» «Джокер» «Паразиты»
Лучшие визуальные эффекты
«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917» «Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Лучший анимационный фильм
«Как приручить дракона»
«Я потерял свое тело»
«Клаус»
Missing Link
«История игрушек 4»