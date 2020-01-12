ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

13.01.2020 17:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Считаные минуты назад в Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2020». Больше всего номинаций у фильмов «1917» и «Однажды в… Голливуде» — по 10. «Джокера» и «Ирландца» номинировали в 9 номинациях, а «Паразиты», «Кролик Джоджо» и «Брачная история» будут участвовать в 6 номинациях на призы Американской академии. Отметим, что российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова из оскаровской гонки выбыл.


Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Лучший фильм

«Форд против Феррари» 
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»

Лучшая актриса

Синтия Эриво — «Гариетт»
Скарлет Йоханссон — «Брачная история»
Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Рене Зельвеггер — «Джуди»


Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец» — Стивен Зилиан
«Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити
«Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
«Маленькие женщины» — Грета Гервиг
«Два папы» — Энтони МакКартен

Лучший режиссер

«Ирландец» — Мартин Скорсезе
«Джокер» — Тодд Филлипс
«1917» — Сэм Мендес
«Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
«Паразиты» — Пон Джун-хо





Лучший актер

Антонио Бандерос — «Боль и слава»
Леонардо Дикаприо — «Однажды в… Голливуде»
Адам Драйвер — «Брачная история»
Хоакин Феникс — «Джокер»
Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи» — Райан Джонсон
«Брачная история» — Ноа Баумбак
«1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
«Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
«Паразиты» — Пон Джун-хо

Кадр из фильма «Джокер». Фото: looper.com

Лучшая актриса второго плана

Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»
Лора Дерн — «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
Марго Робби — «Скандал»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»
«Кролик ДжоДжо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Однажды в… Голливуде»

Лучший монтаж звука

«Форд против Феррари»
«Джокер»
«1917»
«Однажды в… Голливуде»
«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный
анимационный фильм

«Дочь»
«Хэир лав»
«Китбул»
«Меморабл»
«Сестра»

Лучший международный фильм

«Тело Божие»
«Страна меда»
«Отверженные»
«Боль и слава»
«Паразиты»



Лучший художник-постановщик

«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«1917»
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»

Лучший оператор

«Ирландец»
«Джокер»
«Маяк»
«1917»
«Однажды в … Голливуде»

Лучший грим и прически

«Скандал»
«Джокер»
«Джуди»
«Малефисента»
«1917»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Энтони Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшее сведение звука

Ad Astra
«Форд против Феррари»
«Джокер»
«1917»
«Однажды в… Голливуде»

Лучший композитор

«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Зведные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный фильм

«Братство»
«Футбольный клуб Нефты»
«Окно напротив»
«Сария»
«Сестра»


Лучший короткометражный
документальный фильм

«В отсутствие»
«Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
«Научиться кататься на скейтборде
в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«Супермен из Сент-Луиса»

Лучший монтаж

«Форд против Феррари»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Паразиты»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917»
«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона»
«Я потерял свое тело»
«Клаус»
Missing Link
«История игрушек 4»

Напомним, что 92-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет в ночь с 9 на 10 февраля.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Считанные минуты назад в Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Оскар-2020». Больше всего номинаций у фильмов «1917» и «Однажды в… Голливуде» - по 10. «Джокера» и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть хотя бы одна незнакомая песня? Показываем пять лучших клипов Григория Лепса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика