Источник материала: Кировец

В Могилеве стартовал третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам. Торжественное открытие интеллектуального состязания состоялось сегодня в Областном центре творчества.

По словам начальника главного управления по образованию облисполкома Андрея Заблоцкого, в зале собрались лучшие из лучших, те, кто смог сформировать тандем «учитель-ученик».

«Учащийся может достигнуть хорошего результата по учебным предметам при наличии двух вещей: когда педагог может дать знания ребенку, а тот их впитать, — подчернкул Андрей Заблоцкий. – И это у вас получилось, что доказывают результаты районных и городских этапов».

Начальник главного управления по образованию подчеркнул: девиз «Главное – не победа, а участие» не совсем подходит для олимпиады по учебным предметам, поскольку каждый здесь выступает не просто за себя, а защищает честь своего учебного заведения, района, города. Кроме того, победа в данном интеллектуальном состязании – хороший шанс зарекомендовать себя и поступить в желаемый вуз.

Основная же задача, которую ставят перед собой организаторы олимпиады, педагогическая общественность региона и жюри – сформировать крепкую, сильную команду для республиканского финала, которая сможет достойно выступить и превзойти результаты предыдущих лет. В 2019 году наши ребята завоевали на четвертом этапе 78 дипломов. Это хороший результат, но у преподавателей области еще много резервов, считает Андрей Заблоцкий.

Он высказал слова благодарности педагогам за труд. «Вы вкладываете частицу души в каждого из учеников, тем самым делаете их лучше, образованнее, воспитываете настоящих граждан нашей страны. Самая главная награда для любого педагога — когда ученик превосходит учителя. Хочу пожелать, чтобы ваши воспитанники всегда достигали целей, и вы ими гордились», — отметил Андрей Заблоцкий.

Обращаясь к жюри, начальник главного управления по образованию призвал судить строго, но справедливо и объективно. Он подчеркнул, что состав жюри сформирован таким образом, что в него не включались педагоги, чьи учащиеся выступают на областной олимпиаде. «Жюри абсолютно независимое, ведь от результатов судейства зависит в целом оценка уровня проведения мероприятия», — сказал Андрей Заблоцкий.

Третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам пройдет в Могилеве с 13 по 17 января. Участие в интеллектуальных состязаниях примут более 900 учащихся 8-11 классов учреждений общего среднего образования, а также учреждений профессионально-технического и среднего специального образования со всего региона.

Мероприятие пройдет на базах учреждений образования областного центра. Здесь будут созданы необходимые условия для проведения олимпиады, в том числе предоставлено лабораторное, компьютерное и другое оборудование. Победители районных и городских олимпиад проверят свои знания по 19 учебным предметам, причем каждый учащийся сможет выбрать лишь одну дисциплину.

Победителей состязания наградят дипломами I, II, III степени. Кроме того отдельные участники могут быть отмечены похвальными отзывами. По результатам данного соревнования определится состав команды Приднепровского края для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.