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ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

13.01.2020 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году установил новый рекорд по количеству ежегодных инвестиций за все время деятельности в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

24 проекта в частном и государственном секторах получили финансирование на 390 миллионов евро. В банке отмечают, что деятельность была широкомасштабной и включала в себя как очень крупные, так и сравнительно небольшие кредиты. Самым большим проектом стала модернизация 12 мостов стоимостью 126 миллионов евро.

ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси

ЕБРР – многосторонний банк, работающий в 38 странах на трех континентах. Его акционерами являются 69 государств. В Беларуси присутствует с 1992 года, общий объем инвестиций приближается к 3 миллиардам.

Больше новостей экономики за 13 января читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году установил новый рекорд по количеству ежегодных инвестиций за все время деятельности в нашей...
 
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