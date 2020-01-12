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Новости экономики за 13.01.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как изменился золотой запас Беларуси за год, чем займется техника МТЗ на хоккейных площадках и какое место заняла Беларусь в обновленном мировом рейтинге инфляции? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС БЕЛАРУСИ ВЫРОС ДО 42,2 ТОННЫ
Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в Центральном хранилище Национального банка, а также на счетах и депозитах за рубежом.
Наличие золотого запаса поддерживает доверие к способности Нацбанка и правительства выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. Кроме того, в случае необходимости драгоценные металлы могут быть проданы или напрямую использованы в расчетах.
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Новости Беларуси. Как изменился золотой запас Беларуси за год, чем займется техника МТЗ на хоккейных площадках и какое место заняла Беларусь в обновленном мировом...
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