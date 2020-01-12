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Каких работников в 2019 году брали не глядя, а каким нужно было пройти жесткую конкуренцию

13.01.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проще всего найти работу в прошлом году было в сфере продаж, IT, а также по рабочим профессиям. При этом самой высокой конкуренция была среди студентов и начинающих специалистов. Об этом говорится в обзоре рынка труда за 2019 год, опубликованном сервисом РАБОТА.TUT.BY.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда число вакансий росло, а когда падало, и с чем это было связано

В течение 2019 года наниматели разместили на РАБОТА.TUT.BY свыше 380 тысяч вакансий. Максимальный их прирост зафиксировали во втором квартале — сразу на 18,2% по сравнению с предыдущим. Такое увеличение числа вакансий специалисты объясняют началом туристического сезона и трудоустройством студентов и молодых специалистов на короткий срок. В третьем квартале количество вакансий выросло на 3,6%, в первую очередь за счет вакансий в сфере науки и образования в преддверии осени.

А вот в первом и четвертом квартале количество вакансий снизилось на 5,1% и 7,4% соответственно.

— Рынок труда подвержен сезонности, начало и конец года — промежутки, когда компании подводят итоги и планируют дальнейшее развитие. В эти периоды чаще всего закрываются срочные вакансии без массового подбора персонала. — комментируют такую тенденцию эксперты.

Больше всего вакансий — в продажах

В лидерах по количеству вакансий традиционно оказалась сфера продаж. Примерно каждая четвертая вакансия, опубликованная на РАБОТА.TUT.BY в прошлом году, была именно в продажах (27,5% в общей сумме). Самым высоким спрос был на продавцов-консультантов, кассиров, торговых представителей, менеджеров по работе с клиентами.

Второе место по количеству вакансий заняла сфера IT (на нее пришлось 13% всех опубликованных вакансий), третье — рабочий персонал (11,9% вакансий).

 

Если же говорить о количестве резюме, то активнее всего их размещали студенты и те, кто начинает свой карьерный путь. На их долю пришлось 22,8% от общего количества опубликованных на сервисе резюме. На втором месте — сфера продаж (15,4%), на третьем — транспорт и логистика (6,8%).

 

Самая высокая конкуренция — среди студентов, самая низкая — среди рабочих

Также эксперты оценили уровень конкуренции — то, сколько активных резюме приходится на одну вакансию в разных сферах. Конкуренция считается высокой в тех сферах, где на одну вакансию приходится шесть и более активных резюме. А самой высокой она была среди студентов и начинающих специалистов — более 27 резюме на одну вакансию.

— Но работодатели готовы нанимать сотрудников без опыта, поэтому данный уровень конкуренции не является критическим, — комментируют специалисты.

Также высокой конкуренция оказалась в таких сферах, как искусство, развлечения, масс-медиа (7,4 резюме на одну вакаснию), бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия (7 резюме), управление персоналом и тренинги (6,8 резюме), административный персонал (6,5 резюме). Ниже всего уровень конкуренции среди рабочего персонала — 2,2 резюме на одну вакансию. Кроме того, легко устроиться на работу в сфере туризма, гостиниц и ресторанов (2,4 резюме), а также банков, инвестиций и лизинга (2,4 резюме).

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Сколько в прошлом году было вакансий, в каких сферах работу было найти проще, а в каких - тяжелее.
 
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