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Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

13.01.2020 18:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит очередную неудачу в регулярном чемпионате КХЛ. На сей раз «зубры» не справились с московским «Спартаком», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

Не задалась для «бело-синих» стартовая треть поединка. В ворота Дэнни Тэйлора влетело сразу две шайбы. Неприятности продолжились и во втором периоде. Уже на 1-й его минуте гости в третий раз поразили ворота «зубров». После этого тренерский штаб минчан решился на вратарскую рокировку. Тэйлора сменил в воротах молодой Никита Толопило, но и он был вынужден капитулировать через 5 минут.

Как итог, после двух периодов «бело-синие» уступали – 0:4. В третьем отрезке матча «Динамо» все-таки отличилось. Шайба на счету Райана Спуннера. Однако последнее слово осталось за «Спартаком». Москвичи напоследок успели реализовать двойной численный перевес. В итоге «зубры» терпят поражение – 1:5.

Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

Михаил Грабовский, тренер ХК «Динамо-Минск»:
Пропустили первые два гола неудачно. Играли довольно неплохо первый период, но именно такие обидные голы немного подломали команду. Где-то надо было похладнокровнее моменты реализовывать. Вышли на второй с хорошим настроем, но опять получили два гола, и команда остановилась, перестала играть.

Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

Андрей Павленко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Мы где-то ошиблись на их атаках сходу. У них есть мастеровитые игроки, которые использовали свои шансы. Была довольно глупая ошибка: пропустили сразу после большинства, неудачно шайба отлетела, прямо на ход игроку, который выбежал. Во втором периоде не реализовали свои моменты в большинстве, где-то сделали несколько удалений и пропустили.

14 января «бело-синие» проведут свой очередной матч в чемпионате. Команда Крэйга Вудкрофта сразится в гостях с московским ЦСКА.

Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

Грабовский о проигрыше минского «Динамо» «Спартаку»: «Обидные голы немного подломали команду»

Люди в материале: Михаил Грабовский, Андрей Павленко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» терпит очередную неудачу в регулярном чемпионате КХЛ. На сей раз «зубры» не справились с московским «Спартаком», сообщили в...
 
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