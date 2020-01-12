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Настоящий дом из настоящего сарая. Как хлев для животных в Канаде преобразился в крутое жилье

13.01.2020 18:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что делать со старым амбаром, владельцы участка в одной из канадских деревень долго не могли придумать. По назначению он не использовался, долго пустовал и уже начал разрушаться. Архитекторы из La Firme studio предложили сделать его домом. Цель проектировщиков состояла в том, чтобы сохранить деревенский характер старого здания, не забывая про современный комфорт.


Студия хотела сохранить архитектурные качества оригинального здания. Конструкции стен и крыши были обследованы, пронумерованы и разобраны. После обработки и замены трухлявых элементов, амбар собрали заново.


Дом расположен на склоне холма, к нему ведет пешеходный мостик.



Пространство, в котором когда-то жил домашний скот, стало основным уровнем жилья. Выделяется оно прежде всего высотой потолка в гостиной и стеклянной стеной в 10 метров.

Интерьер получился светлый, торжественный. Этому способствуют белые стены, выбеленные дубовые полы, деревянные балки и колоны.





Из больших окон открывается вид на горы Саттон и нетронутый сельскохозяйственный ландшафт. С одной стороны столовой находится кухня с бледно-зелеными шкафами и белыми прилавками. На первом этаже расположены также домашний кинотеатр, бильярдная и тренажерный зал.




Стальная лестница с белыми ступенями с порошковым покрытием ведет к четырем спальням и трём ванным комнатам, которые расположены в форме буквы U.

 
 
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