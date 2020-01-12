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Более 30 часов следственных мероприятий. Подробности жестокого убийства в Лидском районе

13.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 30 часов следственных мероприятий. Подробности жестокого убийства в Лидском районе

Это дело об убийстве женщины в Лидском районе оказалось резонансным, похожим на какой-то триллер или фильм ужасов. Двое мужчин не просто убили женщину, а, пытаясь скрыть следы преступления, решили расчленить тело. О подробностях ужасающего инцидента рассказали во время пресс-брифинга, в котором приняли участие первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома – начальник криминальной милиции Александр Шастайло, полковник юстиции, заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области Виктор Леган и заместитель начальника управления ГКСЭ РБ по Гродненской области Дмитрий Гриневич.

Убийство произошло в конце декабря 2019 года, но о нем стало известно лишь спустя время. Сожитель погибшей не сразу заявил о пропаже, так как решил, что женщина уехала к родителям. Однако это было не так, она отравилась на хутор в деревне Тарново Лидского района.

Женщина не выходила на связь более двух недель, поэтому сожитель все-таки забеспокоился и обратился к участковому.

Более 30 часов следственных мероприятий. Подробности жестокого убийства в Лидском районе

– После предварительных опросов участковый предположил, что данная гражданка могла стать жертвой преступления. Он незамедлительно проинформировал дежурную часть Лидского РОВД о поступившем сообщении, далее информацию передали в управление внутренних дел облисполкома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как пояснил гражданин, с которым общался участковый инспектор, в последних числах декабря в ходе распития спиртных напитков между женщиной и двумя мужчинами возникла конфликтная ситуация. Женщине были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась. В дальнейшем мужчины  вынесли трупиз дома. Он несколько дней находился на улице, а затем его расчленили. Туловище вынесли в полиэтиленовом мешке за несколько километров от домовладения и закопали в мелиоративной канаве, – рассказал Александр Шастайло.

Правоохранители начали проводить поисковые мероприятия, исходя из информации, полученной от подозреваемого. Однако ни трупа, ни орудия убийства не обнаружили. Изначально второй мужчина отрицал свою причастность к преступлению.

– Способ убийства, о котором сообщил подозреваемый, предполагал большое количество крови на месте преступления. Но специалисты сразу не обнаружили их. Второй мужчина, на которого указывал подозреваемый, явившийся с повинной, категорически отрицал свою причастность. Он пояснял, что видел женщину в последний раз 25 декабря живой. С учетом этого, а также личности подозреваемого и появления информации о расчлененном трупе, найденном в реке Свислочь, мы не исключили версию о самооговоре. Иногда люди, чтобы привлечь к себе внимание, признаются в совершении громких преступлений. Но все же было принято решение возбудить уголовное дело. Один из подозреваемых указал на место захоронения тела. Работу следователей значительно осложнял короткий световой день и мерзлая земля. В общей сложности следственные мероприятия длились более 30 часов в режиме нон-стоп. Тело нашли на глубине около 1 метра в мерзлой земле, – рассказал Виктор Леган.

Более 30 часов следственных мероприятий. Подробности жестокого убийства в Лидском районе

Когда тело было найдено, второй подозреваемый перестал отрицать вину и начал сотрудничать со следствием. Выяснилось, что подозреваемые пытались уничтожить следы преступления: конечности убитой, ее одежду и орудия преступления они сожгли. То, что не сгорело, спрятали. Грунт с места расчленения перекопали и засыпали землей. Подозреваемые заключены под стражу, дальнейшая оценка их действий будет дана по результатам проведения всего комплекса необходимых следственно-оперативных мероприятий и экспертных исследований.

– В целом было проведено 9 осмотров места происшествия. Назначены более 20 экспертиз, некоторые относятся к категории комплексных. Выводы экспертиз позволят установить все обстоятельства совершения преступления, – рассказал Дмитрий Гриневич.

Уголовное дело возбуждено по части  2 статьи 139 УК (убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые задержаны. Один из них – 1983 года рождения – ранее имел проблемы с законом и был фигурантом уголовных дел за разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Второй гражданин 1971 года рождения ранее не был  судим.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: УВД облисполкома
https://grodnonews.by/
 
 
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Это дело об убийстве женщины в Лидском районе оказалось резонансным, похожим на какой-то триллер или фильм ужасов. Двое мужчин не просто убили женщину, а, пытаясь...
 
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