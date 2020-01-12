В Гомеле в подъезде жилого дома обнаружили больше килограмма ртути

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел днем 12 января в Гомеле. В МЧС поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в коробке из-под торта обнаружена предположительно ртуть в колбах.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в подъезде на площадке между первым и вторым этажами многоквартирного жилого дома лежит пластмассовый контейнер, в котором находятся колбы с ртутью. В МЧС отметили, что розлива ртути не произошло, паров опасного вещества в воздухе также зафиксировано не было.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Ртуть была изъята работниками химической службы для дальнейшей утилизации. Всего было изъято 1010 г опасного вещества.