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В Гомеле в подъезде жилого дома обнаружили больше килограмма ртути

13.01.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле в подъезде жилого дома обнаружили больше килограмма ртути
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел днем 12 января в Гомеле. В МЧС поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома в коробке из-под торта обнаружена предположительно ртуть в колбах.

В Гомеле в подъезде жилого дома обнаружили больше килограмма ртути Опасна ли ртуть в мобильнике?

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в подъезде на площадке между первым и вторым этажами многоквартирного жилого дома лежит пластмассовый контейнер, в котором находятся колбы с ртутью. В МЧС отметили, что розлива ртути не произошло, паров опасного вещества в воздухе также зафиксировано не было.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Ртуть была изъята работниками химической службы для дальнейшей утилизации. Всего было изъято 1010 г опасного вещества.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ртуть была изъята работниками химической службы для дальнейшей утилизации.
 
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