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В Лидском районе двое сельчан убили женщину и расчленили тело. Преступников уже задержали

13.01.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе двое сельчан убили женщину и расчленили тело. Преступников уже задержали

Двое собутыльников Лидском районе убили женщину и расчленили тело. Об этом сообщили на совместном брифинге милиции, следователей и экспертов в УВД Гродненского облисполкома, пишет БЕЛТА.

Житель деревни Тарново 3 января рассказал участковому, что несколько недель назад пропала его сожительница 1978 года рождения.

«Участковый стал опрашивать людей, выяснял, кто мог видеть женщину в последний раз. Появилась информация, что она могла быть жертвой преступления», – рассказал первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло. Владелец одного из домовладений, расположенных в стороне от деревни, во время визита участкового признался, что он сам вместе с собутыльником совершил убийство.

В последних числах декабря подозреваемые вместе с женщиной распивали спиртное на хуторе. Во время внезапно возникшего конфликта, по предварительной версии, женщину задушили. Подозреваемые вынесли тело на улицу, позже его расчленили. Части тела, а также свою одежду и одежду жертвы мужчины сожгли. Бросили в огонь и топор, которым расчленяли труп. Тело в мешке закопали в мелиоративном канале в нескольких километрах от дома.

Тело на месте сразу обнаружить не удалось. Да и второй подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, поэтому не исключалась версия о самооговоре. Заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Леган рассказал, что места происшествия осматривались на протяжении нескольких суток. Общее время осмотра превысило 30 часов, работать приходилось в сложных погодных условиях. Тело на глубине около метра в мерзлой земле в канаве было обнаружено лишь при использовании экскаватора.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемые задержаны. Один из них – 1983 года рождения – уже имел проблемы с законом, становился фигурантом уголовных дел за разбой и причинение тяжких телесных повреждений. Второй – 1971 года рождения – ранее судим не был.

Расследование уголовного дела продолжается. Заместитель начальника управления ГКСЭ по Гродненской области Дмитрий Гриневич рассказал, что назначены более 20 экспертиз, некоторые относятся к категории комплексных. Выводы экспертиз позволят установить обстоятельства совершения преступления.

 
 
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Двое собутыльников Лидском районе убили женщину и расчленили тело. Об этом сообщили на совместном брифинге милиции, следователей и экспертов в УВД Гродненского...
 

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