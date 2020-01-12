«Крутой поворот в карьере»: «Из главного конструктора - в социальные работники»

Источник материала: Tut.by

На FINANCE.TUT.BY продолжается конкурс «Крутой поворот в карьере» . Напомним, что прием историй продлен до 31 января. Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это точно для вас! Автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей. Кстати, не всегда крутой поворот в карьере приводил к повышению зарплаты или должности. История Юрия, который в свое время получил хорошее образование и был опытным специалистом, яркое тому подтверждение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

«Всегда считал специальность инженера перспективной. Но наступили 90-ые»

— По образованию я инженер-механик, в свое время закончил БПИ и всегда считал свою специальность достаточно востребованной и перспективной. Так уж получилось по распределению попал в конструкторское бюро и дальше двигался в этом направлении. Мне всегда нравилось придумать что-нибудь «нестандартное», увидеть свою мысль в «металле», убедиться в пользе твоей работы. За первые десять лет своей трудовой биографии прошел последовательно все конструкторские должности от конструктора 3 категории до ведущего конструктора. Однако такой карьерный рост не сильно отражался на финансовом благополучии, да и перспектив в профессии в 90-е годы виделось мало.

По-этому, когда мой бывший главный конструктор пригласил меня в крупный международный проект, я счел это большой удачей. Моя новая должность называлась «главный специалист по оборудованию», но по сути это был инженер, который контролировал строительство заводов, от финансов до монтажа оборудования и ввода в эксплуатацию. Моя зарплата возросла где-то на 30%, но главное — мне дали служебное жилье, что для меня было очень актуально. Ну и конечно опыт работы с современным импортным оборудование очень полезен. За три года было введено в эксплуатацию несколько заводов, некоторые уже в первые годы работы перекрыли проектную мощность. Но все в жизни меняется: зарплата постепенно снизилась до ниже среднебелорусской и вышел указ о запрете приватизации служебного жилья. Получается любой новый местный «боярин» в будущем мог выселить не взирая на былые заслуги. Смысла оставаться не было и я вернулся в Минск.

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Выбор работы был относительно невелик: на частном предприятии или полугосударственном профильном комбинате. Частник вроде обещал большую зарплату, но на вопрос: «А точно будешь платить 200 долларов?» — ответил: «Свою квартиру продам, а тебе заплачу!». Я подумал и пошел на комбинат начальником ПТО. Работа заключалась в текущем регулировании производства, а также освоении новой техники и изделий. Было интересно еще тем, что приходилось осваивать смежные специальности: например я стал дипломированным карьеристом (от слова карьер песчаный) и т.д. Забот хватало, время летело незаметно — девять лет, как один день.

Но вдруг один знакомый из России, с которым давно общались и помогали друг другу, пригласил помочь построить завод для тамошнего олигарха в качестве главного инженера. Устоять было невозможно, поскольку зарплата выросла где-то раз в десять. Сразу скажу, что деньги никто просто так не платит, нюансов было много. Самый мелкий, например, что строить нужно было в маленьком городке с двумя тюрьмами и еще 4 на районе. И все же больших негативных воспоминаний нет, самый печальный, что грянул экономический кризис 2008 года и первоначальные планы олигарха сильно подсократились. Но мне грех на него обижаться. Наверное, нужно было оставаться в России — но престарелые родители, да и другие причины, и я вернулся.

«В 54 года оказался безработным, живу на пособие»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Родной комбинат от меня не отказался, тем более что директор развернул масштабную модернизацию и мой опыт в качестве главного конструктора был весьма востребован. Такая работа всегда очень радует, поскольку разработки почти всегда идут в «метал», а не ложатся на полку. Зарплата конечно не сравнится с российской, но когда есть хоть какой-то смысл — лучше работать. В моей жизни было несколько главных конструкторов — это были отличные профессионалы и весьма порядочные люди, хоть и разные по характерам. Надеюсь, за 8 лет своего «главенства» я был достоин своих учителей. Ну, а все это закончилось, когда в конце 2016 года власти решили присоединить комбинат к Белорусскому цементному заводу. Новым хозяевам стали не нужны многие подразделения комбината, как то конструкторское бюро, столовая, отдел технического контроля и проч. Службам сбыта повезло больше: их сократили сразу с выплатой 5-ти месячной зарплаты. Значительная часть остальных, как и я — по мере завершения сроков контрактов.

Так в 54 года я стал безработным. Спасибо родственникам (особенно сестрам), которые активно пытались меня трудоустроить. Но идти работать по «блату» мне не хотелось. Решил проверить на себе службу занятости — никому не советую. Правильней их было бы назвать конторой по принуждению к малооплачиваемому труду. Как сегодня можно относиться например к вакансии нач. кб на МЗАЛ с зарплатой 450 руб. Ну, а то, что больше — либо «липа», либо с моим возрастом «резюме в бездну». За полтора года активного поиска работы по специальности лишь однажды имел реальную возможность устроится на 600 руб., но обидел работодателя просьбой «день подумать» — и получил отказ. Трудоустроился благодаря подсказке из статьи на tut.by — оформился как лицо, ухаживающее за инвалидом 1 группы, своим 82- летним отцом. Так посчитал логичней, чем работать за 300- 600 руб. и отдавать их сиделке, при этом еще отпрашиваться с работы в экстренных случаях. Конечно 230 руб. пособия — это только на поесть, да и то весьма скромно, хорошо хоть дочь подкармливает и дача в помощь. В остальном донашиваю ранее приобретенное. Не считаю себя неудачником, есть случаи печальней. Со временем надеюсь трудоустроиться сторожем, правда думаю с моей трудовой биографией это будет сложно, читал, что там конкурс 38 человек на место.