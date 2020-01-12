Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси в 2019 году годовая инфляция составила 4,7%, об этом говорят данные Национального статистического комитета. В прошлом году были 5,6%, а в 2017-м – рекордно низкие 4,6%.

Инфляция – процесс обесценивания денег, приводящий к повышению цен на большинство категорий продукции, не обусловленному улучшением ее качества. Инфляция является следствием избыточности массы денег, обращающихся в процессе функционирования экономики, в сравнении с фактическим объемом реализуемых товаров.

Продовольственные товары за декабрь подорожали на 0,5%, а за год – на 4,3%, на непродовольственные товары – соответственно 0,4% и 3,7%. Услуги в прошлом месяце подорожали на 0,8%, а за год – на 6,9%.

В прошлом году дважды была зафиксирована дефляция – в июне и августе.

Дефляция – повышение реальной стоимости денег и снижение цен на товары, что является противоположностью инфляции.

Инфляция в Беларуси в 2020 году

Планируется, что в 2020 году инфляция также установится на уровне не более 5%.

Согласно планам правительства, инфляция за первый квартал 2020 составит –2,5%, первое полугодие – 3,2%.

Напоминаем, в Беларуси для достижения низкого уровня инфляции используется система перекрестного субсидирования – дорожают товары и услуги, которыми население пользуется чаще всего, вместе с тем наблюдается снижение цен на менее потребляемые товары.