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Беларуса подозревают в громких заказных убийствах в Украине

13.01.2020 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наицональная полиция Украины подозревает гражданина Беларуси Антона А. в совершении заказных убийств в составе организованной преступной группировки, он задержан, сообщает «Радыё Свабода».

Мужчина имеет вид на жительство в Украине, живет там с женой и дочерью. Его задержали еще в сентябре. Сначала он был под домашним арестом, некоторое время провел в изоляторе, сейчас находится под так называемым «ночным арестом».

Как сообщила адвокат беларуса Ольга Миролюбова, мужчину подозревают в причастности к убийствам директора украинского филиала немецкой компании Сaparol Павла Зможного, который был расстрелян в Киеве в 2016 году на утренней пробежке, а также начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького — он был убит в прошлом году тремя ударами ножа в спину.

Группировка, к которой следователи относят Антона А., подозревается в ряде заказных убийств. По данным следствия, она была создана в августе 2016 года и просуществовала до задержания большинства участников в сентябре 2019-го. В нее входило сем человек. Полиция Украины заявила, что именно эта группировка совершила заказное убийство активистки Евромайдана Амины Окуевой в 2017 году. Вчера сообщили о задержании организатора этого убийства.

Беларус по делу об убийстве Окуевой не проходит, уточнила адвокат. Что касается версии следствия о том, что он совершил убийства Зможного и Миленького, мужчина категорически отрицает свою вину.


По словам адвоката, у нее нет доступа ко всем материалам дела до суда, однако в тех материалах, которые ей предоставили для ознакомления, она не увидела твердых доказательств вины Антона А. По одному из эпизодов он утверждает, что имеет алиби. В части материалов следствие не определяет роль конкретно Антона в убийствах. А в деле об убийстве Зможного утверждается, что он вместе с другим человеком стрелял в жертву.

«На курок нажимали сразу два человека? Это возможно?», — недоумевает адвокат.

Если вина мужчины в убийствах будет доказана, ему может грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Антон А. не обращался за консульской помощью в посольство Беларуси.
 
 
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Наицональная полиция Украины подозревает гражданина Беларуси Антона А. в совершении заказных убийств в составе организованной преступной группировки, он...
 
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