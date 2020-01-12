Размером с человека: в США мужчина поймал гигантскую рыбу на обычную удочку

Источник материала: Новости Волковыска

В прибрежных водах американского штата Флорида рыбаку по имени Джейсон Бойлл удалось выловить рыбу высотой 189 см, которая весит 159 килограммов.

Бойллу удалось достать из воды гиганта 31 декабря 2019 года, который оказался групером.

Мужчина разместил в личном Instagram-аккаунте фото огромный рыбы.





«Отличное завершение 2019 года!!!» – подписал рыбак серию снимков.

Он также рассказал, что рыбу удалось поймать на обычную удочку и затянуть ее в лодку.

Экспертов Исследовательского института дикой природы и рыбного хозяйства Флориды заинтересовали фотографии рыбака. Они написали о рыбе в своем Instagram. Исследователи предположили что ее поймали на глубине 180 метров, а возраст этой особи составляет около 50 лет.

Групер известен своими крупными размерами и может вырастать до 2,8 метра в длину, достигая веса в 360 килограммов. Крупнейший представитель данного вида, выловленный на территории Флориды, весил около 198 килограммов.

Ловить групера запрещено, так как он находится под угрозой исчезновения. Теперь у рыбака могут быть проблемы.