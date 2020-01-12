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Брестское «Динамо» обновило тренерский штаб. В него вошел тренер дубля и испанец

13.01.2020 19:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер дублирующего состава брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский вошел в штаб нового главного тренера Сергея Ковальчука.


Мозолевский во главе дубля в прошедшем сезоне завоевал пятое место в чемпионате.

В 2018 году Дмитрий завершил карьеру игрока и начал работу в тренерском штабе дублирующего состава «Динамо-Брест». Дмитрий Мозолевский родился в Бресте и является воспитанником «Динамо». За основную команду выступал на протяжении девяти лет (2003 — 2011; 2017).

Также в штаб вошел испанец Франсиско Балагер, который займется физподготовкой команды. Он ранее работал в «Вильярреале».

Команда усилилась реабилитологом Сергеем Лапицким, который прежде работал в сборной Беларуси по борьбе.

Напомним, что босс «Динамо» Александр Зайцев решил не продлевать контракт с чехом Марцелом Личкой, который впервые в истории привел команду к чемпионству, сделав выбор в пользу Сергея Ковальчука, который трудился в должности спортивного директора команды.

Кого еще подписало брестское «Динамо»

Ранее в Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.

Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».

5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года.

В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.

Под вопросом новое соглашение с лучшим вратарем прошедшего сезона Александром Гутором, который намекнул о своем уходе. По слухам, его прочат в солигорский «Шахтер».

Покинул клуб капитан команды Павел Нехайчик, вернувшийся в БАТЭ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер дублирующего состава брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский вошел в штаб нового главного тренера Сергея Ковальчука.
 
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