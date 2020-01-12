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Брестское «Динамо» обновило тренерский штаб. В него вошел тренер дубля и испанец
Источник материала: Tut.by
Главный тренер дублирующего состава брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский
Мозолевский во главе дубля в прошедшем сезоне завоевал пятое место в чемпионате.
В 2018 году Дмитрий завершил карьеру игрока и начал работу в тренерском штабе дублирующего состава «Динамо-Брест». Дмитрий Мозолевский родился в Бресте и является воспитанником «Динамо». За основную команду выступал на протяжении девяти лет (2003 — 2011; 2017).
Также в штаб вошел испанец Франсиско Балагер, который займется физподготовкой команды. Он ранее работал в «Вильярреале».
Команда усилилась реабилитологом Сергеем Лапицким, который прежде работал в сборной Беларуси по борьбе.
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Главный тренер дублирующего состава брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевский вошел в штаб нового главного тренера Сергея Ковальчука.
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