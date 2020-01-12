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Белорусы застряли на Филиппинах из-за проснувшегося вулкана

13.01.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин Влад Шевардин вместе с супругой в эти дни находится на Филиппинах, где 12 января вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. В провинции Батангас эвакуировано три населенных пункта с населением более 80 тысяч человек. Аэропорт в Маниле временно приостановил работу.
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— Завтра третья попытка улететь, — рассказал TUT.BY Влад Шевардин. — Смотрим за вулканом в прямом эфире.

По словам туриста, вместе с супругой они проехали более 3800 км на мотоциклах, даже застали тайфун Урсула, который обрушился на территорию Филиппин 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер — почти 44 тысячи человек были эвакуированы.

— Накануне вылета я зашел в магазин, где по телевизору передали новость об извержении вулкана в месте, которое находится в 46 км от аэропорта в Маниле. Сначала мы подумали, что ничего страшного, но на следующий день увидели, как пепел оседает на голову, а все местные ходят в масках. Про то, что нужно надеть маски, говорили и в новостях. Здесь постоянно прямые включения, журналисты в специальных халатах, очках и масках. Местные жители к такому привыкли, особых волнений здесь незаметно.

Минские туристы приехали в аэропорт ко времени своего вылета, однако представители авиакомпании China Airlines сказали, что все рейсы отменены. Поскольку отмена произошла не по вине авиакомпании, за жилье на время задержки вылета туристы должны заплатить сами. Как только полеты будут разрешены, их без доплаты посадят в самолет. Влад Шевардин ожидает, что это произойдет в ближайшее время.


— Сегодня третий раз поедем в аэропорт, по авиарадару вижу, что рейсы потихоньку возобновляются. Надеюсь, мы тоже сможем улететь. На данный момент 70% вылетов задерживаются, 30% разрешены. В самом аэропорту сидят в основном местные, которые ждут вылета внутри страны. Видимо, для них дорого остановиться в отеле, мы платим по 30 долларов за ночь. В Маниле обстановка спокойная. Конечно, везде пыль от вулкана, но в некоторых районах страны пеплом так засыпало дороги, будто снегом.

Тааль — второй по активности вулкан на Филиппинах. За последние 450 лет он извергался 34 раза. Уровень опасности извержения вулкана — четыре балла из пяти возможных.
 
Теги: Новости
 
 
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Минчанин Влад Шевардин вместе с супругой в эти дни находится на Филиппинах, где 12 января вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного...
 
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