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«Шаг вперёд для развития и здоровья». Как проходят занятия по велоспорту в вилейской школе № 5
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Велоотделение открылось на базе школы № 5 Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для занятий новым видом спорта в учреждении приобрели несколько современных велосипедов со всеми необходимыми аксессуарами.
Теперь у детей есть возможность посещать факультативы по фигурному катанию, а также готовиться к соревнованиям на двухколесных. А вот юные инспекторы дорожного движения теперь могут изучать правила езды на велосипеде не только в теории, но и на практике.
Анастасия Мисевич, участница отряда «Юный инспектор движения»:
Татьяна Белявцова, заместитель директора школы № 5:
В планах у руководства школы обустроить на территории для занятий спортом специальную велоплощадку.
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Новости Беларуси. Велоотделение открылось на базе школы № 5 Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для занятий новым видом спорта в учреждении приобрели...
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