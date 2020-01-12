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Люди слышали громкие хлопки. Подробности взрыва в жилом доме Варны, в котором погибли 2 человека
Источник материала: СТВ
Новости Болгарии. Растет число жертв
Еще около 20 находятся в больнице. По предварительной версии, в одной из квартир взорвался газовый баллон. Однако жильцы уверены, что слышали громкие хлопки с интервалом в несколько минут.
Разыскивается владелец квартиры, в которой произошел взрыв.
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Новости Болгарии. Растет число жертв взрыва в жилом доме в болгарском городе Варна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ЧП погибли 2 человека.
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