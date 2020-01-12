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Сборная Беларуси вышла во второй раунд чемпионата Европы по гандболу
Источник материала: Tut.by
Белорусские гандболисты уверенно вышли в основной раунд чемпионата Европы, который проходит в Австрии.
После победы над Сербией (35:30) и поражения от Хорватии (23:31) подопечные Юрия Шевцова в решающем матче группового этапа одолели Черногорию (36:27).
Матч начался для белорусов непросто: черногорцы вели 6:4, но затем наша команда нагнала соперника и стала быстро наращивать отрыв. В итоге он составил девять очков.
После группового этапа 12 сильнейших команд будут поделены на две группы по шесть команд. В нашем секстете точно будут хорваты, причем в зачет пойдет первый матч первого этапа.
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Белорусские гандболисты уверенно вышли в основной раунд чемпионата Европы, который проходит в Австрии.
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