Елизавета II поддержала желание Гарри и Меган начать новую жизнь

ВВС . Королева в понедельник собрала в Сандрингемском дворце высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган, которые ранее заявили, что хотят стать финансово независимыми, пишет





«Несмотря на то что мы рассчитываем, что они останутся полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться важной частью моей семьи», — говорится в заявлении.









По словам королевы, на встрече была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время в Канаде и Британии.





Финальные решения по этому поводу, по ее словам, будут приняты в течение ближайших дней.