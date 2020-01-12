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Какую соцподдержку окажут многодетным семьям в Минской области в 2020 году

13.01.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области за пять лет количество многодетных семей выросло на 43 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас их в регионе более 18 тысяч.

Для многодетных созданы все условия, в том числе возможность получить социальное жилье. Так, в 2019 году ключи от квартир и домов в регионе получили более 2000 семей. В 2020 году новоселье отметят еще 1900.

Какую соцподдержку окажут многодетным семьям в Минской области в 2020 году

Татьяна Солдатова, директор Стародорожского территориального центра социального обслуживания населения:
На учете в центре социального обслуживания населения состоит 308 семей многодетных. 87 семей состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Планируется 27 семьям в ближайшее время получить жилье.

Напомним, с 1 января в нашей стране был увеличен семейный капитал – до 22 тысяч 500 рублей. Досрочно использовать его можно будет на улучшение жилищных условий, получение высшего или средне-специального образования, а также для оплаты ряда медицинских услуг.

Какую соцподдержку окажут многодетным семьям в Минской области в 2020 году

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Новости Беларуси. В Минской области за пять лет количество многодетных семей выросло на 43 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас их в регионе более 18 тысяч....
 
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